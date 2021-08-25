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Смольный построит собственный мукомольный комбинат. На проектирование выделено 70 млн рублей

Власти Петербурга ищут подрядчика для проектирования мукомольного завода

Комитет по государственному заказу Петербурга начал искать подрядчика для проектирования мукомольного комплекса на проспекте Обуховской обороны. Как следует из данных сайта госзакупок, на эти цели город готов потратить 69,4 млн рублей.

Победителю торгов предстоит разработать корпус с мельницей и производственной лабораторией, корпус бестарного хранения готовой продукции, линии производства, склады, эстакады аэрозольного транспорта, котельные, площадки для тягачей. Производительность должна составить 900 тонн в сутки. В перечень выпускаемой продукции входят пшеничная и ржаная мука, манная крупа, отруби, корма.

Интрига вокруг мельницы Смольного закрутилась еще при Валентине Матвиенко в 2010 году. Тогда подведомственный городскому правительству ГУП «Продовольственный фонд» приобрел мукомольное оборудование немецкой фирмы Bühler AG и арендовал площади на проспекте Обуховской обороны, 7 у ООО «Невская мельница», но оказалось, что они непригодны для размещения современного оборудования. В начале 2019 года о неиспользуемом оборудовании чиновникам напомнили коллеги из комитета по контролю за имуществом Петербурга. Ведомство предложило или расстаться с мельницей, расходы на хранение которой уже скоро как 10 лет оплачивает бюджет, или найти ей применение. В итоге чиновники решили разместить производство на проспекте Обуховской Обороны, 7б, по соседству со зданием, которое город арендует у «Невской мельницы».

Заявки на участие в тендере принимаются до 16 сентября. Итоги подведут 24 сентября. Получить положительного заключение государственной экспертизы на проект необходимо до 30 ноября 2022 года.

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Комментарии (6)

264940801
Прошло больше 10 лет. Оборудование устарело, нужен проект чтобы его списать.
264940801
В.И. купила оборудование - прошло время - нужно списать.
266118200
В этой новости наглядно показан уровень мышления городского чиновничества, который не лучше, чем где-то в глухой провинции.
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