Смольный построит собственный мукомольный комбинат. На проектирование выделено 70 млн рублей

Победителю торгов предстоит разработать корпус с мельницей и производственной лабораторией, корпус бестарного хранения готовой продукции, линии производства, склады, эстакады аэрозольного транспорта, котельные, площадки для тягачей. Производительность должна составить 900 тонн в сутки. В перечень выпускаемой продукции входят пшеничная и ржаная мука, манная крупа, отруби, корма.



Интрига вокруг мельницы Смольного закрутилась еще при Валентине Матвиенко в 2010 году. Тогда подведомственный городскому правительству ГУП «Продовольственный фонд» приобрел мукомольное оборудование немецкой фирмы Bühler AG и арендовал площади на проспекте Обуховской обороны, 7 у ООО «Невская мельница», но оказалось, что они непригодны для размещения современного оборудования. В начале 2019 года о неиспользуемом оборудовании чиновникам напомнили коллеги из комитета по контролю за имуществом Петербурга. Ведомство предложило или расстаться с мельницей, расходы на хранение которой уже скоро как 10 лет оплачивает бюджет, или найти ей применение. В итоге чиновники решили разместить производство на проспекте Обуховской Обороны, 7б, по соседству со зданием, которое город арендует у «Невской мельницы».