Скончался один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер

Один из основателей рок-группы The Eagles умер на 78-м году жизни. Он скончался в среду вечером от осложнений хронической обструктивной болезни легких. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает The Guardian.



Как говорится в публикации, Мейснер приложил руку к написанию некоторых знаковых песен группы: Take It Easy, The Best of My Love и Take It to the Limit. Музыкант вместе c Eagles в 1998 году был занесен в Зал славы рок-н-ролла.



В последние годы Мейснер пережил множество несчастий и личную трагедию в 2016 году, когда его жена Лана Рэй Мейснер случайно застрелилась.