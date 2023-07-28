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    Скончался один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер

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    Один из основателей рок-группы The Eagles умер на 78-м году жизни. Он скончался в среду вечером от осложнений хронической обструктивной болезни легких. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает The Guardian.

    Как говорится в публикации, Мейснер приложил руку к написанию некоторых знаковых песен группы: Take It Easy, The Best of My Love и Take It to the Limit. Музыкант вместе c Eagles в 1998 году был занесен в Зал славы рок-н-ролла.

    В последние годы Мейснер пережил множество несчастий и личную трагедию в 2016 году, когда его жена Лана Рэй Мейснер случайно застрелилась.

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