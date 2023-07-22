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    Фестиваль в Луге продолжился после обрушения моста со зрителями

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    19 комментариев

    Фестиваль «Ольгины берега» не был остановлен из-за трагедии, подтвердили «Фонтанке» очевидцы. По его программе, мероприятия переместились с речного мыса в парковой зоне на центральную площадь, которые разделяет более 600 метров.

    «Фонтанка.ру»

    На записях видно, что концерт и развлекательная программа продолжаются. Зрители, по их словам, ничего не знали о произошедшем. По сценарию праздника, на площади Мира после встречи «княгини Ольги» шли выступления фольклорных коллективов и показательные выступления клуба исторической реконструкции «Морская дружина «РУС».

    «Фонтанка.ру»

    Напомним, 22 июля в Луге обрушился переходный мост через сухую канаву — на нем стояло слишком много зрителей, которые хотели увидеть прибытие корабля, – и конструкция не выдержала. Пострадало около 10 человек, один мужчина скончался в карете скорой помощи. Управление областного Следкома возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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    Комментарии 19

    Милая +22 Июл 2023 в 22:42
    Веселье продолжалось не смотря на ЧП? Организаторы праздника не знали о нём или потеряли/перепутали берга?
    СК найдёт "стрелочника" или действительно виновного в гибели человека и травмах лужан?
    +1−0
    Гость22 Июл 2023 в 22:32
    Чего бухтите? Каждый день на земле умирает примерно 115 тысяч человек! Т.е. каждую минуту примерно по 80 трупов. Так что теперь сплошные поминки что ли устраивать?
    +0−0
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