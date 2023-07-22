Фестиваль в Луге продолжился после обрушения моста со зрителями

Фестиваль «Ольгины берега» не был остановлен из-за трагедии, подтвердили «Фонтанке» очевидцы. По его программе, мероприятия переместились с речного мыса в парковой зоне на центральную площадь, которые разделяет более 600 метров.
«Фонтанка.ру»
На записях видно, что концерт и развлекательная программа продолжаются. Зрители, по их словам, ничего не знали о произошедшем. По сценарию праздника, на площади Мира после встречи «княгини Ольги» шли выступления фольклорных коллективов и показательные выступления клуба исторической реконструкции «Морская дружина «РУС».
«Фонтанка.ру»
Напомним, 22 июля в Луге обрушился переходный мост через сухую канаву — на нем стояло слишком много зрителей, которые хотели увидеть прибытие корабля, – и конструкция не выдержала. Пострадало около 10 человек, один мужчина скончался в карете скорой помощи. Управление областного Следкома возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.