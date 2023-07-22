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    Обрушение моста в Луге привело к уголовному делу. Праздник, ставший трагедией, обошелся казне в полмиллиона

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    4 комментария

    Управление областного следкома возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели мужчины во время праздника в Луге.

    О возбуждении дела сообщает пресс-служба управления вечером 22 июля. На место обрушения моста выехали следователи. Квалификация касается второй части – «вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Кто именно будет отвечать за сломанный мост, пострадавших и погибшего, следствие пока не уточняет.

    Как сообщалось ранее, мужчина оказался под пешеходным мостом во время праздника «Ольгины берега». Гости фестиваля вышли на переправу чтобы встретить ладью с княгиней, конструкция не выдержала и рухнула. Момент обрушения попал на видео.

    Праздник проводится ежегодно. В этом году он обошелся лужской администрации в 555 тысяч рублей.

    Фестиваль приурочен к историческому событию — в 947 году княгиня Ольга посетила лужские земли, что было отмечено в «Повести временных лет». По Луге княгиня путешествовала, чтобы установить оброк и дань. Из-за визита на этих землях строились погосты, после чего утвердилась православная вера.

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    Комментарии 4

    Гость22 Июл 2023 в 18:07
    праздники, а мост из палок и органики кто то сторил, кто то проектировал, а кто то принимал, и у всех этих людей есть фамилии и ответственность
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 18:01
    А в путинском государстве это - стандартная практика.

    На праздники спускают миллиарды, на ремонт рушащихся карнизов и дырявых кровель нет ни рубля.
    +0−0
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