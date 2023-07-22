Обрушение моста в Луге привело к уголовному делу. Праздник, ставший трагедией, обошелся казне в полмиллиона

Управление областного следкома возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели мужчины во время праздника в Луге.
О возбуждении дела сообщает пресс-служба управления вечером 22 июля. На место обрушения моста выехали следователи. Квалификация касается второй части – «вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Кто именно будет отвечать за сломанный мост, пострадавших и погибшего, следствие пока не уточняет.
Как сообщалось ранее, мужчина оказался под пешеходным мостом во время праздника «Ольгины берега». Гости фестиваля вышли на переправу чтобы встретить ладью с княгиней, конструкция не выдержала и рухнула. Момент обрушения попал на видео.
Праздник проводится ежегодно. В этом году он обошелся лужской администрации в 555 тысяч рублей.
Фестиваль приурочен к историческому событию — в 947 году княгиня Ольга посетила лужские земли, что было отмечено в «Повести временных лет». По Луге княгиня путешествовала, чтобы установить оброк и дань. Из-за визита на этих землях строились погосты, после чего утвердилась православная вера.