Обрушение моста в Луге привело к уголовному делу. Праздник, ставший трагедией, обошелся казне в полмиллиона

Управление областного следкома возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели мужчины во время праздника в Луге.



О возбуждении дела сообщает пресс-служба управления вечером 22 июля. На место обрушения моста выехали следователи. Квалификация касается второй части – «вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Кто именно будет отвечать за сломанный мост, пострадавших и погибшего, следствие пока не уточняет.



Как сообщалось ранее, мужчина оказался под пешеходным мостом во время праздника «Ольгины берега». Гости фестиваля вышли на переправу чтобы встретить ладью с княгиней, конструкция не выдержала и рухнула. Момент обрушения попал на видео.