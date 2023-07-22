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    Появилось видео обрушения моста на фестивале в Луге. Люди причитали «Господи, помилуй»

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    14 комментариев

    Под звуки песни и колокольный звон мост над сухой канавой в Луге обрушился, когда на нем плечом к плечу стояли десятки человек. На видео слышен сухой треск — и причитания зрителей: «Несчастный случай, Господи, помилуй!»

    соцсети «Подслушано в Луге»

    По информации 47news, чиновников администрации Лужского района уже опрашивают следователи. Мост был построен в рамках программы «Комфортная городская среда».

    Напомним, при падении моста 22 июля погиб 70-летний мужчина — он угодил под многокилограммовую конструкцию. Травмы получили и другие посетители фестиваля. Они вышли на мост встречать «княгиню Ольгу»: праздник «Ольгины берега» проводится в память о том, что в 947 году княгиня Ольга посетила лужские земли, что было отмечено в «Повести временных лет».

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    Комментарии 14

    Гость22 Июл 2023 в 18:08
    пешеходный мост не был рассчитал на такое ко-во людей.
    +1−0
    Дядя Бо22 Июл 2023 в 18:07
    Скрепно-то как!
    +1−1
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