Появилось видео обрушения моста на фестивале в Луге. Люди причитали «Господи, помилуй»

Под звуки песни и колокольный звон мост над сухой канавой в Луге обрушился, когда на нем плечом к плечу стояли десятки человек. На видео слышен сухой треск — и причитания зрителей: «Несчастный случай, Господи, помилуй!»
соцсети «Подслушано в Луге»
По информации 47news, чиновников администрации Лужского района уже опрашивают следователи. Мост был построен в рамках программы «Комфортная городская среда».
Напомним, при падении моста 22 июля погиб 70-летний мужчина — он угодил под многокилограммовую конструкцию. Травмы получили и другие посетители фестиваля. Они вышли на мост встречать «княгиню Ольгу»: праздник «Ольгины берега» проводится в память о том, что в 947 году княгиня Ольга посетила лужские земли, что было отмечено в «Повести временных лет».