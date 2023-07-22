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    После обрушения моста в Луге погиб мужчина. В городе отмечали праздник и ждали княгиню Ольгу

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    32 комментария

    Во время обрушения моста в Луге в городе проходил фольклорный праздник. Участники вышли на мост, чтобы встретить княгиню Ольгу.

    Фото: 47news
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    Как пишет 47news, угодивший под мост мужчина скончался в больнице. Достать его гости праздника пытались своими силами, дружно приподнимая многокилограммовую конструкцию. Еще трое пострадавших — в состоянии средней тяжести. Они проходят обследование в Лужской межрайонной больнице.

    В Луге 22 июля проходит ежегодный праздник «Ольгины берега». Он приурочен к историческому событию — в 947 году княгиня Ольга посетила лужские земли, что было отмечено в «Повести временных лет». По Луге княгиня путешествовала, чтобы установить оброк и дань. Из-за визита на этих землях строились погосты, после чего утвердилась православная вера.

    По программе праздника, гости фестиваля вышли на мост, чтобы встречать ладью с княгиней. Через пару минут конструкция не выдержала и сложилась посередине. Помимо погибшего, пострадали три женщины.

    Фото: 47news

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    Комментарии 32

    Гость22 Июл 2023 в 17:46
    Т.е. какая-то баба с братвой понаехала, поставила на бабки аборигенов, велела новому боху молицо, и это повод для радости?
    +1−0
    Гость22 Июл 2023 в 17:34
    Это позор какой-то: люди празднуют захват и ограбление собственных земель. Причем одному из гостей праздника удалось-таки с княгиней встретиться.
    +2−1
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