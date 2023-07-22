После обрушения моста в Луге погиб мужчина. В городе отмечали праздник и ждали княгиню Ольгу

Во время обрушения моста в Луге в городе проходил фольклорный праздник. Участники вышли на мост, чтобы встретить княгиню Ольгу.
Как пишет 47news, угодивший под мост мужчина скончался в больнице. Достать его гости праздника пытались своими силами, дружно приподнимая многокилограммовую конструкцию. Еще трое пострадавших — в состоянии средней тяжести. Они проходят обследование в Лужской межрайонной больнице.
В Луге 22 июля проходит ежегодный праздник «Ольгины берега». Он приурочен к историческому событию — в 947 году княгиня Ольга посетила лужские земли, что было отмечено в «Повести временных лет». По Луге княгиня путешествовала, чтобы установить оброк и дань. Из-за визита на этих землях строились погосты, после чего утвердилась православная вера.
По программе праздника, гости фестиваля вышли на мост, чтобы встречать ладью с княгиней. Через пару минут конструкция не выдержала и сложилась посередине. Помимо погибшего, пострадали три женщины.