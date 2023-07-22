В Луге под пешеходами мост сложился пополам, обломки упали на мужчину

Пешеходный мост сломался пополам в Луге днем 22 июля. По предварительным данным, пострадали четверо.
Фото и видео с места падения моста публикует 47news. Переправа на набережной в Луге сложилась пополам около трех часов дня. В этот момент на мосту были люди. Сообщается, что пострадали три женщины, а больше всего досталось мужчине — ему не повезло оказаться под мостом во время падения. Его увезли в больницу с серьезными травмами.
47news
Судя по кадрам, мост над пустым оврагом относительно новый. Переправа сложилась внутрь почти ровно посередине.