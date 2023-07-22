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    В Луге под пешеходами мост сложился пополам, обломки упали на мужчину

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    36 комментариев

    Пешеходный мост сломался пополам в Луге днем 22 июля. По предварительным данным, пострадали четверо.

    Фото: 47news
    Фото: 47news
    Фото: 47news
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    Фото и видео с места падения моста публикует 47news. Переправа на набережной в Луге сложилась пополам около трех часов дня. В этот момент на мосту были люди. Сообщается, что пострадали три женщины, а больше всего досталось мужчине — ему не повезло оказаться под мостом во время падения. Его увезли в больницу с серьезными травмами.

    47news

    Судя по кадрам, мост над пустым оврагом относительно новый. Переправа сложилась внутрь почти ровно посередине.

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    Комментарии 36

    Гость22 Июл 2023 в 17:43
    И эти еще пытаются кому-то свой мир навязать…
    +0−0
    28022992722 Июл 2023 в 17:14
    Такого ещё не было.Моё поведение идентифицировано как подозрительное. Фонтанка,по поводу такие выводы? И да,ссылка,которую вы мне прислали,не работает.
    +0−0
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