«Господи, помилуй!» Что известно про смертельное обрушение моста в Луге

Фото: 47news Поделиться Поделиться





Во время фестиваля «Ольгины берега» 22 июля в Луге обрушился пешеходный мост. Это произошло около трех часов дня — когда, по сценарию праздника, зрители должны были встречать «княгиню Ольгу». Звучала медленная фольклорная музыка со звоном колоколов. Люди столпились на деревянной конструкции, и та с треском сломалась пополам.

Момент обрушения моста попал на видео — слышно, как зрители причитали: «Господи, помилуй!»

Telegram-канал «Подслушано в городе Луга»

Во время падения конструкции пострадало около десятка человек, один из них — 70-летний мужчина — скончался в карете скорой помощи. По информации комздрава Ленобласти, троим помощь оказали на месте, четверых увезли в больницу, один госпитализирован.



«Зрители стояли на мосту в три-четыре ряда, он был полностью забит, это удобная точка, — рассказала 47news одна из зрительниц шоу, Людмила. — Минуты через две мост резко сложился. Под мостом каким-то образом оказался пожилой мужчина, все бросились его вытаскивать, пытались приподнять многотонный мост. Несколько женщин получили травмы, кто-то отпаивался валерьянкой».

По ее утверждению, мероприятие после этого продолжилось.

Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: Telegram-канал «Подслушано в городе Луга» Поделиться Поделиться





Другая очевидица, Ксенья, сказала, что мост похрустывал и до обрушения, когда людей было меньше, но они стояли уже плотно. В то же время некоторые «люди сидели под мостом, в тенечке» (переправа была перекинута через сухую канаву).

По информации зрителей, раньше фестиваль проходил в другом месте, но место было изменено из-за благоустройства набережной.

Мост был построен несколько лет назад в рамках программы «Комфортная городская среда», тогда за 75 миллионов рублей проходила модернизация набережной и парка.

47news

Праздник проводится ежегодно. Контракт на его проведение в этом году был заключен с лужским Домом культуры, администрация города, согласно конкурсной документации, потратила на мероприятие 425 тысяч рублей. Эти деньги пошли на разработку сценария, работу ведущего, костюмы, реквизит, перевозки и прочие сопутствующие расходы.



Управление областного следкома возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Кто будет отвечать за погибшего и пострадавших — пока неясно.



Контракт на возведение моста был заключен в 2019 году, когда реализовывалась идея облагородить набережную. Деньги были в том числе федеральные, объект был включен в проект Минстроя «Формирование комфортной городской среды». Все работы по нему, включая мосты, дорожки, освещение, озеленение и прочее, обошлись региональному и федеральному бюджетам в 22 миллиона рублей. Стройкой занималась лужская компания, ООО «Зенит-Групп», этот этап обновления был закончен в 2020-м. Дозвониться до директора фирмы «Фонтанке» не удалось. Губернатор региона приезжал в Лугу смотреть на обновленную набережную в августе 2021 года, когда закончился четвертый этап реконструкции.

