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    «Господи, помилуй!» Что известно про смертельное обрушение моста в Луге

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    21 комментарий
    Фото: 47news
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    Во время фестиваля «Ольгины берега» 22 июля в Луге обрушился пешеходный мост. Это произошло около трех часов дня — когда, по сценарию праздника, зрители должны были встречать «княгиню Ольгу». Звучала медленная фольклорная музыка со звоном колоколов. Люди столпились на деревянной конструкции, и та с треском сломалась пополам.

    Момент обрушения моста попал на видео — слышно, как зрители причитали: «Господи, помилуй!»

    Telegram-канал «Подслушано в городе Луга»

    Во время падения конструкции пострадало около десятка человек, один из них — 70-летний мужчина — скончался в карете скорой помощи. По информации комздрава Ленобласти, троим помощь оказали на месте, четверых увезли в больницу, один госпитализирован.

    «Зрители стояли на мосту в три-четыре ряда, он был полностью забит, это удобная точка, — рассказала 47news одна из зрительниц шоу, Людмила. — Минуты через две мост резко сложился. Под мостом каким-то образом оказался пожилой мужчина, все бросились его вытаскивать, пытались приподнять многотонный мост. Несколько женщин получили травмы, кто-то отпаивался валерьянкой».

    По ее утверждению, мероприятие после этого продолжилось.

    Фото: 47news
    Фото: 47news
    Фото: 47news
    Фото: Telegram-канал «Подслушано в городе Луга»
    ПоделитьсяПоделиться

    Другая очевидица, Ксенья, сказала, что мост похрустывал и до обрушения, когда людей было меньше, но они стояли уже плотно. В то же время некоторые «люди сидели под мостом, в тенечке» (переправа была перекинута через сухую канаву).

    По информации зрителей, раньше фестиваль проходил в другом месте, но место было изменено из-за благоустройства набережной.

    Мост был построен несколько лет назад в рамках программы «Комфортная городская среда», тогда за 75 миллионов рублей проходила модернизация набережной и парка.

    47news

    Праздник проводится ежегодно. Контракт на его проведение в этом году был заключен с лужским Домом культуры, администрация города, согласно конкурсной документации, потратила на мероприятие 425 тысяч рублей. Эти деньги пошли на разработку сценария, работу ведущего, костюмы, реквизит, перевозки и прочие сопутствующие расходы.

    Управление областного следкома возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Кто будет отвечать за погибшего и пострадавших — пока неясно.

    Контракт на возведение моста был заключен в 2019 году, когда реализовывалась идея облагородить набережную. Деньги были в том числе федеральные, объект был включен в проект Минстроя «Формирование комфортной городской среды». Все работы по нему, включая мосты, дорожки, освещение, озеленение и прочее, обошлись региональному и федеральному бюджетам в 22 миллиона рублей. Стройкой занималась лужская компания, ООО «Зенит-Групп», этот этап обновления был закончен в 2020-м. Дозвониться до директора фирмы «Фонтанке» не удалось. Губернатор региона приезжал в Лугу смотреть на обновленную набережную в августе 2021 года, когда закончился четвертый этап реконструкции.

    Фото: 47news

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    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 21

    chip122 Июл 2023 в 19:38
    Мост был спроектирован и построен в 2012 году зодчим ... по заказу местного генерал-губернатора великого князя ..., разрушен в 2023 году в результате скопления двух десятков простолюдинов, по предварительным данным не выдержал брусок 60х60 мм!
    +2−1
    Гость22 Июл 2023 в 19:36
    когда Крымский мост рухнет. будет больше одного. тогда они тоже могут молиться
    +1−2
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