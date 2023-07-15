    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, зап

    759мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.12eur101.2

    Минобороны: весенний призыв на военную службу в России завершен

    481
    8 комментариев

    Весенняя призывная кампания в России завершилась, 15 июля сообщает телеграмм-канал Минобороны. Новобранцы отправятся в воинские части, где в течение пяти месяцев будут осваивать военную технику и получат военно-учетную специальность.

    Согласно указу президента России Владимира Путина, весенний призыв стартовал 1 апреля, за это время в армию отправили 147 тысяч человек, из них 490 ребят — в научные и научно-производственные роты, около 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта попали в спортивные роты.

    Из Петербурга за эту весну планировали призвать 3 тысячи новобранцев. Отмечалось, что 12 % призывников должны иметь военно-учётную специальность, еще 20 % — высшее образование. На территорию СВО срочников обещали не отправлять.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПризывПризыв в армиюМинобороныМинобороны России
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость15 Июл 2023 в 12:51
    15 июля это весна. жесть!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close