Минобороны: весенний призыв на военную службу в России завершен

Весенняя призывная кампания в России завершилась, 15 июля сообщает телеграмм-канал Минобороны. Новобранцы отправятся в воинские части, где в течение пяти месяцев будут осваивать военную технику и получат военно-учетную специальность.



Согласно указу президента России Владимира Путина, весенний призыв стартовал 1 апреля, за это время в армию отправили 147 тысяч человек, из них 490 ребят — в научные и научно-производственные роты, около 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта попали в спортивные роты.



Из Петербурга за эту весну планировали призвать 3 тысячи новобранцев. Отмечалось, что 12 % призывников должны иметь военно-учётную специальность, еще 20 % — высшее образование. На территорию СВО срочников обещали не отправлять.

