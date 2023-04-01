В России начался весенний призыв в армию

Весенняя призывная кампания — 2023 стартовала в России 1 апреля. Указ об этом незадолго до конца марта подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, на срочную службу призовут 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.



В Петербурге за 3,5 месяца планируют призвать 3000 человек. Врио военного комиссара города Ильфат Абзалов отмечал, что 12 % призывников должны иметь военно-учётную специальность, 20 % должны быть с высшим образованием. На территорию СВО срочников власти обещают не отправлять.



Серьезных изменений в самом призыве в армию пока нет, изменение призывного возраста намечено на 2024 год. Однако начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что во время весеннего призыва 2023 года россиян будут оповещать «в электронном виде». В Госдуме заверили, что эти оповещения «не являются повестками». Порядок их вручения прежний — лично в руки и под роспись.

