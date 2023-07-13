Плюс одна фобия. В Башкирии сом вцепился в юного купальщика

Подросток во время купания пострадал в результате нападения сома. Рыба схватила юношу за ногу и попыталась утащить на дно. Об этом 13 июля пишет UFA1.RU со ссылкой на соцсети.



Инцидент произошел в Башкирии на реке Ай. Школьник купался в водоеме, когда его нога оказалась в чьей-то пасти. Каких размеров была рыба — не уточняется.

«Сом схватил племянника за стопу, хорошо парень здоровый, выдернул ногу», — написал дядя потерпевшего.