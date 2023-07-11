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    Уклонистам не дадут сесть за руль. Вступил в силу приказ, который даёт ГИБДД новые полномочия

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    Сегодня, 11 июля, вступил в силу приказ МВД, который даёт сотрудникам ГИБДД полномочия ограничивать право на управление автомобилем для тех, кто игнорирует повестки из военкоматов. Подробности новеллы во вторник напоминает ТАСС. Проще говоря — уклонистам запретят водить машину.

    Из приказа следует, что информацию о том, что конкретный водитель является уклонистом, дорожная полиция будет получать из федеральной информационной системы Госавтоинспекции. А туда она будет попадать из единого реестра воинского учета.

    Как ранее отмечал глава ГИБДД РФ Михаил Черников, граждане, которые не явились по повестке в военкомат, также не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили. Черников заявил, что, информационная база обновляется ежедневно.

    Как писала «Фонтанка», оспорить решение можно, если автомобилист докажет, что не обязан был являться в военкомат. В противном случае водителю с временно недействительным удостоверением может грозить такая же ответственность, как если бы он был лишен прав.

    Еще в мае в Минцифры сообщили, что единый реестр воинского учета станет доступным к осеннему призыву. Целью реестра называется систематизация сведений о россиянах, состоящих на воинском учете.

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