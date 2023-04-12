Глава Минцифры объяснил, как будет работать закон об электронных повестках и реестре военнообязанных

Глава Минцифры Максут Шадаев разъяснил нюансы закона об электронных повестках и едином реестре военнообязанных, который предстоит сформировать его министерству по заданию правительства. Ответы министра опубликованы в телеграм-канале «Мы-ИТ» 12 апреля.

Связаны ли поправки в законодательство о призыве с мобилизацией

Шадаев отметил, что новый закон не связан с мобилизацией. По его информации, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах, которую начали активно рекламировать в регионах. Министр напомнил про несовершенства системы воинского учета и призыва, которые многие заметили прошлой осенью.



«Все мы помним, когда сотрудники ИТ-компаний, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках <..>. Были и те, кого пришлось возвращать уже из воинских частей», — написал он.



Сейчас предлагается оптимизировать порядок воинского учёта и призыва на срочную службу, добавил Шадаев. Он подчеркнул, что понимает нервозность вокруг этой темы, но задача стоит следующая: повестки для призыва на срочную службу должны получать только те, кого можно призвать и кто соответствует всем необходимым требованиям.



Кто будет разрабатывать реестр воинского учета и в какие сроки он будет запущен

Разработкой реестра занимается Минцифры по заданию Минобороны, ответил Шадаев. Точные сроки появления реестра будут понятны после принятия закона, но, по его словам, в полном объеме он заработает не раньше осеннего призыва на военную службу.

Цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн. С граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования.



Работодатели также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчётов через «Госуслуги».

Какую информацию о себе будет видеть пользователь в личном кабинете

Шадаев ответил, что на «Госуслугах» каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Уведомление о том, что повестка выписана, придет на «Госуслуги» только в том случае, если у пользователя включена эта функция. Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда.



Что делать пользователям «Госуслуг», имеющим право на отсрочку, если они получат повестку

Шадаев отметил, что имеющие право на отсрочку пользователи не должны получать повестки, поскольку их данные исключат еще на этапе формирования списка для рассылки. Если повестка все же придет, её можно будет обжаловать на «Госуслугах» и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и многое другое. Обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощённом режиме — в течение 5 дней.



Обращения будут рассматривать не военкомы, а региональные призывные комиссии, которые возглавляют главы субъектов. Также остаётся возможность защищать свои права в судебном порядке.

Если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине пользователь не смог, можно будет сообщить об этом на «Госуслугах».

Что такое автоматическая постановка на учёт

Гражданам, достигшим призывного возраста, недавно получившим гражданство или сменившим место жительства, больше не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учет. Это произойдет автоматически без необходимости личного присутствия. После внесения в реестр информация появится в личном кабинете на «Госуслугах». От пользователя потребуется только отследить изменения на портале и, если вдруг данные не обновятся, написать запрос.

