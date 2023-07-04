МВД решило, как будет забирать водительские права за неявку в военкомат

МВД РФ утвердило процедуру, по которой у военнообязанных будут отбирать права в случае, если призывник не явился по повестке в военкомат. Документ был опубликован накануне в «Российской газете», он вступает в силу 11 июля.



В приказе сказано, что решение об ограничении призывника на управление машиной будет сначала внесено в единый реестр воинского учета, который пока еще создают. В течение суток МВД внесет информацию о военнообязанном в собственную базу ГИБДД.

Ограничения отменят после того, как соответствующее решение появится в едином реестре воинского учета.

