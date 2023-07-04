МВД решило, как будет забирать водительские права за неявку в военкомат

МВД РФ утвердило процедуру, по которой у военнообязанных будут отбирать права в случае, если призывник не явился по повестке в военкомат. Документ был опубликован накануне в «Российской газете», он вступает в силу
В приказе сказано, что решение об ограничении призывника на управление машиной будет сначала внесено в единый реестр воинского учета, который пока еще создают. В течение суток МВД внесет информацию о военнообязанном в собственную базу ГИБДД.
Ограничения отменят после того, как соответствующее решение появится в едином реестре воинского учета.
Издание Autonews отмечает, что оспорить решение можно, если автомобилист докажет, что не обязан был являться в военкомат. В противном случае водителю с временно недействительным удостоверением может грозить такая же ответственность, как если бы он был лишен прав, рассказал адвокат Сергей Жорин.
Еще в мае в Минцифры сообщили, что единый реестр воинского учета станет доступным к осеннему призыву. Целью реестра называется систематизация сведений о россиянах, состоящих на воинском учете. Власти хотят актуализировать данные о военнообязанных в режиме онлайн. При этом состоящие на учете россияне не должны будут лично информировать военкоматы об изменении семейного положения, прописки, места работы и образования.