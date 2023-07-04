Бизнесмена, разыскиваемого по делу о коррупции в администрации Василеостровского района, нашли на юге Петербурга

Сотрудники уголовного розыска задержали в Московском районе предпринимателя, с прошлого года находящегося в розыске по делу, фигурантом которого проходит бывший глава администрации Василеостровского района.
39-летнего петербуржца взяли накануне около девяти вечера на Пулковском шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
«Фонтанка» подробно писала о том, как это происходило.
Проблемы у главы администрации Эдуарда Ильина и его замов начались осенью
Заочно ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, подлоге и превышении должностных полномочий, он был заочно арестован. Ильина так и не нашли. Через своих адвокатов он пытался оспорить решение суда, но успеха не добился.