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    Бизнесмена, разыскиваемого по делу о коррупции в администрации Василеостровского района, нашли на юге Петербурга

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    3 комментария

    Сотрудники уголовного розыска задержали в Московском районе предпринимателя, с прошлого года находящегося в розыске по делу, фигурантом которого проходит бывший глава администрации Василеостровского района.

    39-летнего петербуржца взяли накануне около девяти вечера на Пулковском шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июля. По версии следствия, задержанный был частью системы, где лояльность чиновников обеспечивала нескольким бизнесменам победу в конкурсах на клининг в подведомственных администрации учреждениях.

    «Фонтанка» подробно писала о том, как это происходило.

    Проблемы у главы администрации Эдуарда Ильина и его замов начались осенью 2022 года. Был задержан заместитель главы Игорь Пономарев. А потом в декабре пришли и за самим Ильиным, но он пропал.

    Заочно ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, подлоге и превышении должностных полномочий, он был заочно арестован. Ильина так и не нашли. Через своих адвокатов он пытался оспорить решение суда, но успеха не добился.

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    Комментарии 3

    Гость04 Июл 2023 в 09:35
    Нужен был, пока на месте сидел. А так - сдали. Хоспади, хорошо прячутся только уголовники под прикрытием властей.
    +2−0
    своих не бросаем04 Июл 2023 в 09:31
    лояльность? может всё таки будем вещи своими именами называть, коррупция, ОПГ.
    +4−0
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