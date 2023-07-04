Бизнесмена, разыскиваемого по делу о коррупции в администрации Василеостровского района, нашли на юге Петербурга

Сотрудники уголовного розыска задержали в Московском районе предпринимателя, с прошлого года находящегося в розыске по делу, фигурантом которого проходит бывший глава администрации Василеостровского района.



39-летнего петербуржца взяли накануне около девяти вечера на Пулковском шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июля . По версии следствия, задержанный был частью системы, где лояльность чиновников обеспечивала нескольким бизнесменам победу в конкурсах на клининг в подведомственных администрации учреждениях.

