Беглый экс-глава Василеостровского района попытался оспорить свой арест. Но безуспешно

Бывший глава Василеостровского района Эдуард Ильин предпринял попытку оспорить решение суда об избрании бывшему чиновнику, который обвиняется в получении взятки, меры пресечения в виде ареста. Первым на это обратил внимание портал «Закс.ру» 9 марта.



Заседание в Городском суде прошло еще в феврале, апелляция оставила решение предыдущей инстанции без изменения. Адвокат бывшего чиновника, с которым связалась «Фонтанка», отказался от комментариев.

В настоящее время место нахождение экс-главы района неизвестно, он был объявлен в розыск. Эдуарду Ильину инкриминируется получение взятки в размере 5,6 млн рублей. Губернатор освободил Ильина от должности 9 декабря на фоне обысков и задержания его заместителя Игоря Пономарева. Уже 16 декабря Ильин пропал, за три дня до планируемой даты до визита правоохранителей к нему, «Фонтанка» подробно рассказывала как готовилось его задержание.