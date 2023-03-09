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    Беглый экс-глава Василеостровского района попытался оспорить свой арест. Но безуспешно

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    Бывший глава Василеостровского района Эдуард Ильин предпринял попытку оспорить решение суда об избрании бывшему чиновнику, который обвиняется в получении взятки, меры пресечения в виде ареста. Первым на это обратил внимание портал «Закс.ру» 9 марта.

    Заседание в Городском суде прошло еще в феврале, апелляция оставила решение предыдущей инстанции без изменения. Адвокат бывшего чиновника, с которым связалась «Фонтанка», отказался от комментариев.

    В настоящее время место нахождение экс-главы района неизвестно, он был объявлен в розыск. Эдуарду Ильину инкриминируется получение взятки в размере 5,6 млн рублей. Губернатор освободил Ильина от должности 9 декабря на фоне обысков и задержания его заместителя Игоря Пономарева. Уже 16 декабря Ильин пропал, за три дня до планируемой даты до визита правоохранителей к нему, «Фонтанка» подробно рассказывала как готовилось его задержание.

    В феврале на имущество членов семьи Эдуарда Ильина - супруги, сына, сестры - был наложен арест. В список вошли шесть квартир, Mercedes ML50, BMW X5 и коттедж. В том же месяц в отношение Ильина было возбуждено еще одно уголовное дело — подлог.

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