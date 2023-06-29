Запах объясняли тем, что здесь умерла крыса. Подробности о месте, где нашли тело 6-летнего Далера

Фото: Даниил Румянцев / E1.RU Поделиться Поделиться





Гараж, в котором утром 29 июня нашли тело 6-летнего Далера, не принадлежит семье Наумовых, а находится у них в аренде. Они снимали его больше года, рассказал E1.RU председатель гаражного кооператива Николай.



«Гараж владелец сдал им в декабре. Зимой они редко тут ходили, летом чаще. Дети катались на велосипедах, ставили их обратно. Но я внимания не обращал особого [на арендаторов], я этих людей не знаю. Недавно я обратил внимание, что замок внутренний не закрыт, висел только навесной. Я снял видео и скинул хозяину гаража, попросил, чтобы хорошо закрывали и ни у кого не было соблазна вскрывать гараж», — рассказал Николай.



Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Близкая знакомая Вероники Наумовой говорит, что семья планировала летом вывезти из гаража ненужные вещи. А жуткий запах хозяйка объясняла тем, что здесь умерла крыса. Поисковые группы гараж не осматривали.



«Мы обходили гаражи в первый день поисков, когда только поступила информация о пропаже. Никаких зацепок не было. От гаражей всех здесь неприятный запах, не могли даже предположить, что такое случилось», — рассказал волонтер Владимир.

Тело ребенка в большой сумке нашли в гараже сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Сейчас гараж опечатан. К нему, как и к дому Наумовых, приносят игрушки.



Фото: Даниил Румянцев / E1.RU Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Портал E1.RU собрал всё, что известно о поисках Далера и допросе его опекуна, в одном видео.



Напомним, 6-летнего Далера начали искать в Екатеринбурге 26 июня, когда к приемной семье должна была прийти опека с проверкой. На самом же деле он погиб несколько месяцев назад (предположительно, в декабре). Задержана его опекун Вероника Наумова. По её словам, ребёнок утонул в ванной, она испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала труп в гараже. Глава семьи находится в зоне СВО. СК возбудил дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Женщину-опекуна называют подозреваемой в совершении убийства малолетнего.

«По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребёнка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего», — отмечается в сообщении Следкома.

