Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли в сумке в гараже. Смерть наступила давно

В Екатеринбурге в ходе расследования уголовного дела рано утром 29 июня нашли тело пропавшего ребенка — 6-летнего мальчика. Об этом сообщают СУ СК по Свердловской области и Следком РФ.

Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Поделиться Поделиться





По данным следствия, смерть наступила несколько месяцев назад. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.



«Факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее», — отмечается в сообщении.



Глава регионального управления дал указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.

Мальчика звали Далер, пишет E1.RU. Его тело было спрятано в большой сумке, нашли его в гаражах. «В заброшенном здании обнаружили стойкий запах и вызвали кинологов и следственную группу», — рассказали в поисковом отряде «Прорыв». Опекун, скрывший факт смерти, — это приемная мать по имени Вероника.



О том, что мальчик пропал, стало известно 26 июня. Начались поиски, в которых участвовали более полутора тысяч полицейских и волонтеров из Екатеринбурга, позже к ним присоединились добровольцы со всего Урала и из Москвы.

28 июня, после очередного обыска в доме, где жил Далер, следователи задержали опекуна Веронику. По словам силовиков, были установлены обстоятельства, которые «свидетельствуют о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина, являющаяся официальным опекуном».

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Вероника — многодетная мать, у нее три родных ребенка и три приемных, работает в школе учителем. В декабре 2019 года женщина взяла к себе Далера и его родную сестру, которые находились в разных соцучреждениях. Супруг Вероники находится на СВО. Соседи отзываются о семье положительно: дети сытые, ухоженные.



«Опекунша сама учительница географии, квартира по площади немаленькая, дети не голодные, не раздеты. В прошлом году она под окнами построила им шикарный городок — бассейн, домик, горка, качели. Я мимо ходила и была удивлена, какая забота о детях», — рассказала изданию местная жительница.



В интервью E1.RU опекун ребенка Вероника рассказывала, что мальчик был особенным, с психическим расстройством, и у него был воображаемый друг, который говорил ему, что делать, и мог убедить убежать из квартиры. Позднее бывший воспитанник Вероники Даниил заявил, что женщина неприязненно относилась к Далеру и часто била его.

«Всё это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков УгРо и следователей не удалось, они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии», — заявил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.