E1.RU: Опекун утверждает, что Далер утонул в ванной. Настоящей матери уже сообщили

Новые подробности допроса Вероники Наумовой, подозреваемой в убийстве 6-летнего Далера в Екатеринбурге, публикует E1.RU со ссылкой на источники в силовых структурах и в Следственном комитете. По словам женщины, ребёнок утонул, когда находился в ванной вместе с сестрой.
«Она утверждает, что мальчика купали в ванной, а ее рядом не было. И будто бы он оставался наедине с 13-летней сестрой. Это всё, конечно, будет проверяться. Если действительно произошел несчастный случай, то Вероника понесет наказание только за сокрытие преступления», — сообщил E1.RU источник.
Источник, близкий к силовым структурам, рассказывает, что, по словам Вероники, после несчастного случая она испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала труп в гараже.
«Эту версию проверят. Точную причину смерти можно будет определить только после тщательного исследования тела мальчика. К сожалению, оно сильно разложилось за прошедшее с момента гибели время», — добавил источник.
Сама Вероника Наумова считает, что её задержали несправедливо. Ранее сообщалось, что она созналась и сказала, что не хотела убивать ребёнка, это был несчастный случай.
СУ СКР по Свердловской области
Биологическая мать Далера знает о его гибели. Она лишена родительских прав, но с детьми общалась. По её словам, детей у неё забрали, потому что на них не было денег.
«С утра позвонили из ПДН и рассказали, что его нашли в мешке. Конечно, я очень переживаю, реву с самого утра. Всё равно ведь сын, хоть я и лишена родительских прав. Они [Вероника и Даша] были у меня в мае. Они мне жаловались, что он [Далер] не слушается. Сейчас все говорят, что он умер несколько месяцев назад. Получается, они приезжали ко мне, когда он уже был мертв. И мне ничего не сказали. И Даша даже мне ничего не говорила совсем, что с ним что-то случилось», — рассказала E1.RU родная мама Далера.
Мужа Вероники Наумовой срочно возвращают со спецоперации.
«Папа (опекун этого ребенка) завтра прилетает. С ним будет работать Следственный комитет, будут выясняться все обстоятельства. Дети сейчас изъяты подразделением по делам несовершеннолетних», — рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Веронике Наумовой 34 года, она работала учителем географии и биологии в семейной школе на Вторчермете. Директор школы призналась E1.RU, что коллеги не могут поверить в произошедшее. Веронику любили и дети, и сотрудники школы.
«Мы все пребываем в глубоком шоке. Потому что этому человеку мы верили, и она нам очень долго в красках рассказывала, как Далер от нее убегает и что буквально неделю назад убегал. Столько историй мы слышали все эти полгода о нем. В последний раз на работу она брала Далера в сентябре, потому что не с кем было оставить», — рассказала директор школы Марина.
Она вспомнила, как в Новый год со своими детьми приходила домой к Наумовым, и тогда Вероника сказала, что Далер уже спит.
«На работе Вероника говорила, что нашла ребенку воспитателя, который занимается с ним, а семья забирает его на выходные. Дома детям своим Вероника говорила, что Далер у знакомых. Оказывается, что другие дети вроде бы и не знали, что мальчик погиб, — говорит Марина. — Вероника детям сказала, что Далер убежал от воспитателя, найти его не могут. Просила никому не рассказывать, боялась, что других детей заберут».
На сайте школы семью Наумовых характеризуют так: «Наумовы Вероника и Александр — дружная семья. Воспитывают сыночка и двух красавиц, а также взяли под опеку троих деток. Вероника — невероятно позитивный человек. Ей всегда легко удается найти общий язык с каждым ребенком. Всё бремя воспитания детей легло на ее плечи, потому что глава семьи, Герой России, последнее время не может уделять внимание семье. Он находится далеко по долгу службы».
Напомним, Далера начали искать только 26 июня, когда к приемной семье должна была прийти опека с проверкой. На самом же деле он погиб несколько месяцев назад (предположительно, в декабре). Тело нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от дома рано утром 29 июня («Фонтанка» показывала фото). Волонтеры, участвовавшие в поисках, и простые горожане несут игрушки и цветы у дому мальчика.