E1.RU: Опекун утверждает, что Далер утонул в ванной. Настоящей матери уже сообщили

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Новые подробности допроса Вероники Наумовой, подозреваемой в убийстве 6-летнего Далера в Екатеринбурге, публикует E1.RU со ссылкой на источники в силовых структурах и в Следственном комитете. По словам женщины, ребёнок утонул, когда находился в ванной вместе с сестрой.



«Она утверждает, что мальчика купали в ванной, а ее рядом не было. И будто бы он оставался наедине с 13-летней сестрой. Это всё, конечно, будет проверяться. Если действительно произошел несчастный случай, то Вероника понесет наказание только за сокрытие преступления», — сообщил E1.RU источник.



Источник, близкий к силовым структурам, рассказывает, что, по словам Вероники, после несчастного случая она испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала труп в гараже.

«Эту версию проверят. Точную причину смерти можно будет определить только после тщательного исследования тела мальчика. К сожалению, оно сильно разложилось за прошедшее с момента гибели время», — добавил источник.



Сама Вероника Наумова считает, что её задержали несправедливо. Ранее сообщалось, что она созналась и сказала, что не хотела убивать ребёнка, это был несчастный случай.



СУ СКР по Свердловской области

Биологическая мать Далера знает о его гибели. Она лишена родительских прав, но с детьми общалась. По её словам, детей у неё забрали, потому что на них не было денег.



«С утра позвонили из ПДН и рассказали, что его нашли в мешке. Конечно, я очень переживаю, реву с самого утра. Всё равно ведь сын, хоть я и лишена родительских прав. Они [Вероника и Даша] были у меня в мае. Они мне жаловались, что он [Далер] не слушается. Сейчас все говорят, что он умер несколько месяцев назад. Получается, они приезжали ко мне, когда он уже был мертв. И мне ничего не сказали. И Даша даже мне ничего не говорила совсем, что с ним что-то случилось», — рассказала E1.RU родная мама Далера.



Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Мужа Вероники Наумовой срочно возвращают со спецоперации.

«Папа (опекун этого ребенка) завтра прилетает. С ним будет работать Следственный комитет, будут выясняться все обстоятельства. Дети сейчас изъяты подразделением по делам несовершеннолетних», — рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.



Веронике Наумовой 34 года, она работала учителем географии и биологии в семейной школе на Вторчермете. Директор школы призналась E1.RU, что коллеги не могут поверить в произошедшее. Веронику любили и дети, и сотрудники школы.

«Мы все пребываем в глубоком шоке. Потому что этому человеку мы верили, и она нам очень долго в красках рассказывала, как Далер от нее убегает и что буквально неделю назад убегал. Столько историй мы слышали все эти полгода о нем. В последний раз на работу она брала Далера в сентябре, потому что не с кем было оставить», — рассказала директор школы Марина.



Она вспомнила, как в Новый год со своими детьми приходила домой к Наумовым, и тогда Вероника сказала, что Далер уже спит.

«На работе Вероника говорила, что нашла ребенку воспитателя, который занимается с ним, а семья забирает его на выходные. Дома детям своим Вероника говорила, что Далер у знакомых. Оказывается, что другие дети вроде бы и не знали, что мальчик погиб, — говорит Марина. — Вероника детям сказала, что Далер убежал от воспитателя, найти его не могут. Просила никому не рассказывать, боялась, что других детей заберут».



На сайте школы семью Наумовых характеризуют так: «Наумовы Вероника и Александр — дружная семья. Воспитывают сыночка и двух красавиц, а также взяли под опеку троих деток. Вероника — невероятно позитивный человек. Ей всегда легко удается найти общий язык с каждым ребенком. Всё бремя воспитания детей легло на ее плечи, потому что глава семьи, Герой России, последнее время не может уделять внимание семье. Он находится далеко по долгу службы».



Скриншот с сайта школы Поделиться Поделиться





Напомним, Далера начали искать только 26 июня, когда к приемной семье должна была прийти опека с проверкой. На самом же деле он погиб несколько месяцев назад (предположительно, в декабре). Тело нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от дома рано утром 29 июня («Фонтанка» показывала фото). Волонтеры, участвовавшие в поисках, и простые горожане несут игрушки и цветы у дому мальчика.

