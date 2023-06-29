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    E1.RU: Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика созналась

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    Фото: Роман Марьяненко / E1.RU
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    Опекун погибшего в Екатеринбурге 6-летнего Далера Вероника Наумова во время допроса созналась в преступлении и сообщила силовикам, где спрятала труп, сообщает E1.RU.

    По данным издания, смерть мальчика наступила в декабре. Что стало причиной, пока неизвестно.

    Напомним, женщину задержали 28 июня после очередного обыска в её доме.

    Мальчика нашли погибшим рано утром 29 июня. Его тело было в большой сумке в гаражах. Искать его начали только 26 июня.

    «Всё это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика», — заявил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых (цитата по E1.RU).

    Роман Марьяненко / E1.RU

    По данным издания, Вероника работает в школе учителем, её супруг — в зоне СВО. У неё три родных ребёнка и три приемных. Далера она взяла вместе с его сестрой. Сама она говорила о психическом расстройстве у мальчика и сложном поведении. Соседи отзываются о семье хорошо, видели детей ухоженными. Однако один из бывших приёмных детей рассказал E1.RU о жестоком обращении женщины с Далером.

    «Всё это время Вероника срывалась на него. Она била Далера, запирала в подвале, била электрошокером, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать. В первое время Далер воровал продукты из холодильника, потому что раньше недоедал. И его так наказывали. Вообще, он ее раздражал всем», — заявил юноша изданию.

    Артем Чудинов / Городские порталы

    На вопрос, почему никто из семьи не жаловался на жестокое обращение, он ответил, что её «все боялись».

    Фото: Роман Марьяненко / E1.RU

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