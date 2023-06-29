E1.RU: Опекун заявила, что не хотела убивать ребёнка, это был несчастный случай

Опекун 6-летнего Далера, найденного мёртвым в Екатеринбурге, на допросе 29 июня Вероника Наумова заявила, что не хотела убивать ребёнка. По её словам, произошёл несчастный случай. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Детали устанавливает следствие.
Издание также публикует фотографию того самого гаража, где полицейские отыскали тело ребенка в большой сумке. Это место находится в 300 метрах от дома семьи.
«В сети Интернет распространена информация о том, что тело пропавшего несовершеннолетнего было найдено в ночь с 28 на 29 июня членами поисковой организации. К сообщению прилагалось видео якобы с места обнаружения разыскиваемого. Полиция Екатеринбурга опровергает данную информацию. Погибший был обнаружен утром 29 июня сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу в металлическом гараже в районе ул. Симферопольской», — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Сообщение о пропаже мальчика появилось 26 июня. Вероника рассказала, что он бесшумно ушел из квартиры ранним утром, и обратилась в поисковые отряды. Далера искали около полутора тысяч человек. Три дня волонтеры и полиция разыскивали ребенка по дворам, лесам и заброшенным зданиям, водолазы проверили дно ближайшего водоема. Собаки кинологов не смогли взять след. Веронику дважды проверяли на полиграфе, но отпускали. А 28 июня ее вызвали на допрос и задержали.
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