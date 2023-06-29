E1.RU: Опекун заявила, что не хотела убивать ребёнка, это был несчастный случай

Опекун 6-летнего Далера, найденного мёртвым в Екатеринбурге, на допросе 29 июня Вероника Наумова заявила, что не хотела убивать ребёнка. По её словам, произошёл несчастный случай. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Детали устанавливает следствие.



Издание также публикует фотографию того самого гаража, где полицейские отыскали тело ребенка в большой сумке. Это место находится в 300 метрах от дома семьи.

