    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    756мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd85.62eur93.86

    E1.RU: Опекун заявила, что не хотела убивать ребёнка, это был несчастный случай

    420
    1 комментарий

    Опекун 6-летнего Далера, найденного мёртвым в Екатеринбурге, на допросе 29 июня Вероника Наумова заявила, что не хотела убивать ребёнка. По её словам, произошёл несчастный случай. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Детали устанавливает следствие.

    Издание также публикует фотографию того самого гаража, где полицейские отыскали тело ребенка в большой сумке. Это место находится в 300 метрах от дома семьи.

    Фото: читатель E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    «В сети Интернет распространена информация о том, что тело пропавшего несовершеннолетнего было найдено в ночь с 28 на 29 июня членами поисковой организации. К сообщению прилагалось видео якобы с места обнаружения разыскиваемого. Полиция Екатеринбурга опровергает данную информацию. Погибший был обнаружен утром 29 июня сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу в металлическом гараже в районе ул. Симферопольской», — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

    Сообщение о пропаже мальчика появилось 26 июня. Вероника рассказала, что он бесшумно ушел из квартиры ранним утром, и обратилась в поисковые отряды. Далера искали около полутора тысяч человек. Три дня волонтеры и полиция разыскивали ребенка по дворам, лесам и заброшенным зданиям, водолазы проверили дно ближайшего водоема. Собаки кинологов не смогли взять след. Веронику дважды проверяли на полиграфе, но отпускали. А 28 июня ее вызвали на допрос и задержали.

    Новость дополняется.

    Фото: читатель E1.RU

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close