    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, зап

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    Дороги на выезд из Донецкой и Луганской областей перекрыты, автобусное движение остановлено

    2050
    6 комментариев

    В направлении Ростова и Москвы (Московской области) автобусные маршруты из ДНР отменены с 25 июня, сообщили в министерстве транспорта региона 24 июня.

    Министерство сообщило, что предприятие «Автовокзалы Донбасса» приостановило продажу билетов и отправление межрегиональных рейсов с автостанций с 25 июня «до нормализации обстановки». Речь идет о направлениях на Ростов и Москву, а также Московскую область. В ГП «Автовокзалы Донбасса» проинформировали, что автосообщение между ДНР и Ростовской областью и на некоторых участках трассы М-4 приостановлено уже сегодня, 24 июня.

    Автобусы будут работать только на внутренних рейсах Донецкой области, пишет местные СМИ. В ЛНР, как сообщается, движение закрыто на четырех участках федеральных трасс.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДНР и ЛНРЗакрытие дорогЗакрытие движенияМятеж Пригожина
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость24 Июн 2023 в 18:13
    Как там Крым!?
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close