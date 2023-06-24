Дороги на выезд из Донецкой и Луганской областей перекрыты, автобусное движение остановлено

В направлении Ростова и Москвы (Московской области) автобусные маршруты из ДНР отменены с 25 июня, сообщили в министерстве транспорта региона 24 июня.
Министерство сообщило, что предприятие «Автовокзалы Донбасса» приостановило продажу билетов и отправление межрегиональных рейсов с автостанций с 25 июня «до нормализации обстановки». Речь идет о направлениях на Ростов и Москву, а также Московскую область. В ГП «Автовокзалы Донбасса» проинформировали, что автосообщение между ДНР и Ростовской областью и на некоторых участках трассы М-4 приостановлено уже сегодня, 24 июня.
Автобусы будут работать только на внутренних рейсах Донецкой области, пишет местные СМИ. В ЛНР, как сообщается, движение закрыто на четырех участках федеральных трасс.