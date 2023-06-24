Призывы задержать Пригожина, усиление охраны важных объектов в Москве. Что происходит после заявлений главы ЧВК «Вагнер»

Генпрокуратура РФ подтвердила, что следственное управление ФСБ возбудило в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Минобороны РФ заявило, что силы Украины «воспользовались провокацией Пригожина».
Что случилось
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства.
Что происходит в зоне боевых действий
Минобороны РФ заявило, что на Бахмутовском направлении ВСУ сосредотачивает подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад – на исходных рубежах для наступления. В ведомстве сообщили, что военнослужащие Южной группировки войск используют авиацию и артиллерию.
Что грозит Пригожину
Статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. ЦОС ФСБ призывает членов ЧВК принять меры к задержанию Пригожина, а также «не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина».
Кроме того, слова и действия Пригожина в ФСБ назвали «призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ» и «ударом в спину» российским военным, участвующим в СВО.
Что происходит в Петербурге
У «ЧВК Вагнер-Центра» в Петербурге на Зольной улице спокойно. Обыски там не идут, рассказали в центре «Фонтанке». Ничего не происходит и у ресторана на Университетской набережной, 25, который связывают с Пригожиным, убедился наш корреспондент.
При этом, по данным «Фонтанки», по состоянию на 18–19 часов 23 июня Пригожин был в Петербурге.
Что в других регионах
В Ростове-на-Дону полиция объявила план «Крепость», предусматривающий экстренный созыв личного состава и взятие под контроль особо важных объектов. В центре города заметили военную технику. В районе штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону выставлены посты, передает ТАСС.
В Москве, по данным ТАСС, усилены меры безопасности, взяты под контроль все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. По словам источника агентства в правоохранительных органах, по тревоге подняли подразделения СОБР и ОМОН Росгвардии.
На фоне новостей, связанных с заявлениями Пригожина, падают акции российских компаний.
Что говорят в российской армии
Генерал армии, замкомандующего Объединенной группировкой российских войск на СВО Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК «Вагнер». Он призвал их «подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ», остановить колонны и вернуть их в районы размещения, решить проблемы мирным путем под руководством верховного главнокомандующего.
«Фонтанка» подробно рассказывает об этой ситуации в онлайн-трансляции.