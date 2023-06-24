Призывы задержать Пригожина, усиление охраны важных объектов в Москве. Что происходит после заявлений главы ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил , что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства.

Генпрокуратура РФ подтвердила , что следственное управление ФСБ возбудило в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Минобороны РФ заявило, что силы Украины «воспользовались провокацией Пригожина».

Минобороны РФ заявило, что на Бахмутовском направлении ВСУ сосредотачивает подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад – на исходных рубежах для наступления. В ведомстве сообщили, что военнослужащие Южной группировки войск используют авиацию и артиллерию.

Статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. ЦОС ФСБ призывает членов ЧВК принять меры к задержанию Пригожина, а также «не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина».

Кроме того, слова и действия Пригожина в ФСБ назвали «призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ» и «ударом в спину» российским военным, участвующим в СВО.



Что происходит в Петербурге

У «ЧВК Вагнер-Центра» в Петербурге на Зольной улице спокойно. Обыски там не идут, рассказали в центре «Фонтанке». Ничего не происходит и у ресторана на Университетской набережной, 25, который связывают с Пригожиным, убедился наш корреспондент.



При этом, по данным «Фонтанки», по состоянию на 18–19 часов 23 июня Пригожин был в Петербурге.

