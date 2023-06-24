«До 20 лет лишения свободы». Генпрокуратура – об уголовном деле в отношении Пригожина

Генпрокуратура России подтвердила, что следственным управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. В пресс-службе отметили, что это сделано «законно и обоснованно».



По данным ведомства, дело Пригожина расследуется по статье 279 Уголовного кодекса РФ «Вооруженный мятеж».

«Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», – сказано в сообщении от 24 июня.

