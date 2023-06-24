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    «До 20 лет лишения свободы». Генпрокуратура – об уголовном деле в отношении Пригожина

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    Генпрокуратура России подтвердила, что следственным управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. В пресс-службе отметили, что это сделано «законно и обоснованно».

    По данным ведомства, дело Пригожина расследуется по статье 279 Уголовного кодекса РФ «Вооруженный мятеж».

    «Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», – сказано в сообщении от 24 июня.

    Ранее о возбуждении уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу заявили в национальном антитеррористическом комитете. Это произошло после обвинений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес Минобороны РФ и обещания «разобраться».

    Издание 161.RU сообщило, что в Ростове-на-Дону полиция объявила план «Крепость». В петербургском «ЧВК Вагнер-Центре» никаких обысков не ведется, заявили в организации. Мы показывали обстановку там.

    О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. «Фонтанка» подробно рассказывает о ситуации в онлайн-репортаже.

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