Пригожину грозит до 20 лет. Объясняем, как его выступление трактуют следователи ФСБ

Генеральная прокуратура РФ объявила, что следственным управлением ФСБ РФ уголовное дело в отношении Евгения Пригожина возбуждено по статье 279 УК РФ. Это заявление было сделано спустя несколько часов после эмоционального выступления в телегамм-каналах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Формулировка ее такова: «Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации».



Уголовный кодекс предполагает наказание за такое преступление в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Юристы дают разъяснения о деталях возможного правоприменения этой крайне редкой статьи.

Для признания противоправного деяния вооруженным мятежом, оно должно отвечать следующим признакам: Значительное число участников. Наличие оружия заводского производства или самодельного: огнестрельного; взрывных устройств; газового; пневматического; холодного; метательного; массового поражения, отсутствующего в Законе об оружии, но имеющегося в вооруженных силах Минобороны РФ.



Есть юридическая тонкость: Если выступление осуществлялось при помощи оружия, непригодного к использованию по назначению или его недействующих макетов, действия участников не могут быть квалифицированы как вооруженный мятеж. Вместе с тем, для установления состава достаточно двух признаков: наличие действующего оружия хотя бы у одного из мятежников; осведомленность других участников об указанном факте. Кроме того, значение имеет цель такого выступления: Свержение действующего правительства и внесение изменений в Конституцию государства, либо отделение некоторой части страны или субъекта Федерации с целью образования самостоятельного государства или присоединения к другой стране.

Виновность по такой статье доказывается как в случае организации мятежа, так и участия в нем, обязательно — активного. Под организацией юристы понимают создание преступной группы, вербовку единомышленников, подготовку мятежников, разработку стратегии, постановку определенных задач между участниками, а также руководство группой в ходе переворота. Для определения организатора обвинителям необходимо будет отделить его действия от действия провокаторов. Последние лишь подстрекают толпу к вооруженному выступлению, разжигая в ней агрессию и воздействуя психологическими методами. Организатор же непосредственно управляет и направляет вооруженных мятежников, в том числе, провокаторов.

Ответственными за организацию или участие в мятеже могут быть признаны все от 16 лет и старше, если их признают вменяемыми. В современной России есть единичные примеры применения такой статьи. К примеру, в 2013 году к пожизненному заключению был приговорен Али Тазиев. Статья 279 там была лишь частью длинного списка обвинений, в числе которых оказались, в том числе, ч.1 ст.208 (создание незаконного вооруженного формирования).