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    Пригожин находился в Петербурге вечером 23 июня

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    По данным «Фонтанки», вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находился в Петербурге. При этом у связанных с бизнесменом точек в городе, по наблюдениям корреспондентов, спокойно.

    Информацию, о том, что по состоянию на 18–19 часов Пригожин был в Петербурге, подтверждают источники «Фонтанки». В то же время, в здании «ЧВК Вагнер-Центра» на Зольной улице спокойно; несмотря на сообщения ряда СМИ, корреспондент «Фонтанки» не заметил никаких признаков якобы проводимых обысков. Ничем не отличается от обычной и обстановка у других адресов, которые традиционно связывают с Пригожиным — в частности, у ресторана рядом с Благовещенским мостом.


    Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ракетном ударе по тыловым позициям ЧВК «Вагнер» и пообещал «разобраться», подчеркнув, что у него 25 тысяч человек. В национальном антитеррористическом комитете после этого заявили о возбуждении уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу. «Фонтанка» следит за всем происходящим в режиме онлайн-трансляции.

    Ранее о возбуждении уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу заявили в национальном антитеррористическом комитете. Это произошло после обвинений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес Минобороны РФ и обещания «разобраться».

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    Гость24 Июн 2023 в 01:20
    Ждут пяти утра
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