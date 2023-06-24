Пригожин находился в Петербурге вечером 23 июня

По данным «Фонтанки», вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находился в Петербурге. При этом у связанных с бизнесменом точек в городе, по наблюдениям корреспондентов, спокойно.



Информацию, о том, что по состоянию на 18–19 часов Пригожин был в Петербурге, подтверждают источники «Фонтанки». В то же время, в здании «ЧВК Вагнер-Центра» на Зольной улице спокойно; несмотря на сообщения ряда СМИ, корреспондент «Фонтанки» не заметил никаких признаков якобы проводимых обысков. Ничем не отличается от обычной и обстановка у других адресов, которые традиционно связывают с Пригожиным — в частности, у ресторана рядом с Благовещенским мостом.