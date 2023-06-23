Акции российских компаний падают на фоне новостей о заявлениях главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Акции российских компаний вечером 23 июня теряют более 3% на фоне возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.



Как следует из биржевых данных, депозитарные расписки TCS Group снижаются на 4%, ценные бумаги En+ Group и Fix Price — на 3,9%, «Сургутнефтегаза» — на 3,8%, «Россетей» — на 3,3%, Ozon — на 3%.



Акции «Сбербанка» в моменте теряли 1,7%, «Яндекса» — свыше 4%.



Вечером 23 июня Пригожин сообщил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. Он напрямую обвинил в этом руководство Минобороны и пообещал дать «ответ». После его заявлений ФСБ России возбудило уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

