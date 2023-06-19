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    ПМЭФ-2023

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    Намерения на полтриллиона. Рассказываем о судьбе самых громких соглашений ПМЭФ-2022

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    Прошедший ПМЭФ-2023, по данным Смольного, принес Петербургу более 660 миллиардов рублей инвестиций. Беглов отмечал: «В нынешних геополитических реалиях — это серьезный успех». А что стало с проектами, запланированными год назад? «Фонтанка» рассказывает о судьбе главных из них.

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