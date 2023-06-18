Небоскребы, Горская, Левашово. Судьба самых громких соглашений ПМЭФ-2022

Фото: Павел Каравашкин /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Смольный подписал на Петербургском экономическом форуме соглашения на 660 миллиардов инвестиций. «Фонтанка» рассказывает о судьбе самых обсуждаемых инициатив прошлого года.

Подводя итоги ПМЭФ-2022, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что за время работы форума городские власти подписали 46 соглашений на общую сумму 503,6 млрд рублей. Оценки Смольного, правда, разошлись с цифрами от Росконгресса. По подсчетам организаторов, речь идет о 19 соглашениях и 340 млрд рублей. В любом случае договоренности на ПМЭФ обычно носят рамочный характер и никого ни к чему не обязывают.



«Наш президент сказал самое главное — в стране деньги есть. А Петербург — идеальное место, куда можно делать инвестиции. Мы изменили формат инвестиционных потоков. Если раньше смотрели на западные страны, то теперь работаем преимущественно с российскими инвесторами», — прокомментировал результаты форума глава города. Действительно, в 2022 году флагманами стали ВТБ и «Газпром».

С последним Смольный договорился сразу на 64 объекта. Самые известные — два новых небоскреба в Лахте. О планах построить здания высотой 703 и 555 метров «Газпром» заявил еще в 2021 году, но никаких сроков компания не называла. Сумма, в которую обойдется строительство, тоже неизвестна, нет новостей и о процессе подготовки к реализации проекта. Однако яхт-клуб, который вынужден подвинуться из-за стройки, уже переехал.



В 2022 году «Газпром» также заявил о планах построить крупный туристический кластер в Горской. Территория уже имела предполагаемого инвестора — компанию «Мегалайн», которую связывают с бизнесменом и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Соглашение, подписанное на ПМЭФ годом ранее, разорвали. Работа по новому проекту началась: в январе причастные к проекту специалисты рассказывали, что сейчас там идет этап проектирования.

Еще один уже знакомый проект, указанный в газпромовском списке, — аэродром в Левашово. По концессионному соглашению с Минобороны, там должна появиться площадка и дня военных, и для гражданских воздушных судов. После двухлетней реконструкции его торжественно открыли в декабре 2022 года. По плану техническая возможность для появления гражданских самолетов должна появиться там в 2023 году. На открытии аэродрома «Фонтанке» не смогли пояснить, соблюдаются ли эти сроки.



Главные транспортные соглашения Смольный в 2022 году подписал с «Третьим парком» и «Трансмашхолдингом». Первый собирался инвестировать 8,5 млрд рублей в модернизацию автопарка в Лисьем Носу для обслуживания газовых автобусов, второй — перенести производство электротранспорта в Колпино. Новости есть по последнему проекту: создание производства еще раз анонсировали в октябре 2022 года. По данным «Фонтанки», под него «Трансмашхолдинг» собирается выкупить площадку у Магнитогорского металлургического комбината в Ижорских заводах.



Со строительной компанией Glorax Смольный заключил соглашение на строительство общественно-деловой инфраструктуры города на общую сумму 73,3 млрд рублей. Изначально конкретных проектов не называлось, но уточнялось, что речь идет и о восстановлении объектов культурного наследия, и о строительстве жилья, досуговых, культурных учреждений, а также улично-дорожной сети.



Конкретику раскрыла пресс-служба девелопера. Кроме развития территории квартала «Дальневосточный проспект — Зольная улица» и строительства жилого комплекса «Петергоф», в планы входила реставрация Апраксиного двора с общим объемом инвестиций 50 млрд рублей. Работы хотели выполнить до 2029 года, но в феврале 2023 года проект заморозили. Несмотря на подписанное соглашение, компания здесь полностью в своем праве. Принцип большей части договоренностей с ПМЭФ можно понять по ответу пресс-службы девелопера: там заявили, что соглашение «носит декларативный характер» и не обозначает точные сроки реализации или объем работ.



Год назад в очередной раз Петербург подступился к вопросу автомобильных путепроводов над железнодорожными переездами, соглашение подписали с «Русдор-Финанс». Оно тоже о намерениях, так что нет формальных оснований торопить кого-то да и вообще задавать вопрос — а что там с переездами? Просто можно зафиксировать, что впервые на ПМЭФ этот вопрос подняли 6 лет назад, настоящих договоров — не о намерениях, а о конкретном проекте — так и не появилось.

