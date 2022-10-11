В Колпино анонсировали производство компонентов для электротранспорта. Для этого Трансмашхолдинг выкупает площадку ММК

В Петербурге рассматривается создание производства компонентов для подвижного состава электротранспорта на площадках Ижорских заводов. Соглашение об этом было подписано еще на ПМЭФ.



О создании завода 11 октября напомнила пресс-служба Смольного, рассказывая о рабочем совещании у губернатора Александра Беглова. На нем присутствовал, в частности, Андрей Бокарев, которого представили как члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

