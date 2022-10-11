В Колпино анонсировали производство компонентов для электротранспорта. Для этого Трансмашхолдинг выкупает площадку ММК

В Петербурге рассматривается создание производства компонентов для подвижного состава электротранспорта на площадках Ижорских заводов. Соглашение об этом было подписано еще на ПМЭФ.
О создании завода 11 октября напомнила пресс-служба Смольного, рассказывая о рабочем совещании у губернатора Александра Беглова. На нем присутствовал, в частности, Андрей Бокарев, которого представили как члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
Между тем до минувшей весны Андрей Бокарев занимал должность президента Трансмашхолдинга, который, в частности, поставляет вагоны в петербургское метро по контракту на 242,6 млрд рублей. Именно ТМХ летом подписал с городом соглашение о сотрудничестве в области развития электротранспорта. В рамках него и должно появиться новое производство.
По данным «Фонтанки», под него Трансмашхолдинг выкупает площадку у Магнитогорского металлургического комбината в Ижорских заводах: в Колпино до сих пор зарегистрирована «дочка» ММК — «Интеркос IV», и предприятие, несмотря на свернутое производство, сохранило за собой участок.