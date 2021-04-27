Магнитогорский металлургический комбинат пригласил в совет директоров топ-менеджеров «Ростелекома», «Вымпелкома» и «Соллерс»

ПАО ММК огласило новый список кандидатов независимых членов совета директоров. В него вошли глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава «Вымпелкома» Рашид Исмаилов и замгендиректора «Соллерс» Ольга Наумова. Согласно обнародованным компанией 27 апреля документам, три новых независимых директора могут заменить старожилов совета директоров ММК: Николая Никифорова (экс-министр связи), Зумруд Рустамову (замгендиректора холдинга «Полиметалл») и Кирилла Левина (первый зампредправления Россельхозбанка). Последние двое впервые вошли в совет директоров ММК еще в 2006 году.

Четвёртым независимым директором холдинга останется работавший там ранее Морган Таваколян (Baring Vostok Capital Partners). Избрание нового состава совета директоров намечено на 28 мая.



Основной акционер ММК — председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 81,26%. В рейтинге Forbes в 2021 году он занял 15-е место среди самых богатых людей России с состоянием в 11,2 млрд долларов.



Сегодня же, 27 апреля, было объявлено о том, что структуры Рашникова продали 3% капитала ММК инвесткомпании Goldman Sachs International для перепродажи инвесторам. Рыночная цена этого актива составляет около 23 млрд рублей. К моменту продажи акции холдинга вчера находились на историческом максимуме — более 71 рубля за акцию, что почти вдвое больше, чем год назад. Однако после объявления о продаже Рашниковым своих акций их котировки рухнули на 8,5%. Капитализация компании составляет сейчас около 730 млрд рублей.



В Петербурге ММК приходил в 2010 году со стратегическим инвестиционным проектом — заводом штампованных автокомпонентов «Интеркос IV». Однако несколько лет назад производство было свернуто, оборудование вывезено в Магнитогорск, а его корпуса в Колпино используются как склад. При этом компания сохранила за собой участок, полученный от города в рамках стратегического инвестсоглашения.

