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Магнитогорский металлургический комбинат пригласил в совет директоров топ-менеджеров «Ростелекома», «Вымпелкома» и «Соллерс»

Михаил Осеевский станет независимым директором Магнитогорского металлургического комбината

ПАО ММК огласило новый список кандидатов независимых членов совета директоров. В него вошли глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава «Вымпелкома» Рашид Исмаилов и замгендиректора «Соллерс» Ольга Наумова.

Согласно обнародованным компанией 27 апреля документам, три новых независимых директора могут заменить старожилов совета директоров ММК: Николая Никифорова (экс-министр связи), Зумруд Рустамову (замгендиректора холдинга «Полиметалл») и Кирилла Левина (первый зампредправления Россельхозбанка). Последние двое впервые вошли в совет директоров ММК еще в 2006 году.

Четвёртым независимым директором холдинга останется работавший там ранее Морган Таваколян (Baring Vostok Capital Partners). Избрание нового состава совета директоров намечено на 28 мая.

Основной акционер ММК — председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 81,26%. В рейтинге Forbes в 2021 году он занял 15-е место среди самых богатых людей России с состоянием в 11,2 млрд долларов.

Сегодня же, 27 апреля, было объявлено о том, что структуры Рашникова продали 3% капитала ММК инвесткомпании Goldman Sachs International для перепродажи инвесторам. Рыночная цена этого актива составляет около 23 млрд рублей. К моменту продажи акции холдинга вчера находились на историческом максимуме — более 71 рубля за акцию, что почти вдвое больше, чем год назад. Однако после объявления о продаже Рашниковым своих акций их котировки рухнули на 8,5%. Капитализация компании составляет сейчас около 730 млрд рублей.

В Петербурге ММК приходил в 2010 году со стратегическим инвестиционным проектом — заводом штампованных автокомпонентов «Интеркос IV». Однако несколько лет назад производство было свернуто, оборудование вывезено в Магнитогорск, а его корпуса в Колпино используются как склад. При этом компания сохранила за собой участок, полученный от города в рамках стратегического инвестсоглашения.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Осиевский нормалек так в РрсТелекоме поурганил. Очень грамотно развел пользователей еще на лярды долгов - на ровном месте.
efela
От чего директора будут не зависимы? От финансового результата своей деятельности?
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