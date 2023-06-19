Гигантские флаги у Парка 300-летия сняли. Показываем как и рассказываем почему

Флаги Российской Федерации, империи и СССР, которые подняли в субботу на самые высокие в Европе флагштоки, сняли утром 19 июня.
«Учитывая размер и вес флагов, каждые 48 часов их необходимо спускать для проведения регламентных работ, во избежание чрезмерного износа полотна. Флаги не поднимаются при определённых метеоусловиях — скорости ветра менее 3 м/с и более 12 м/с, а также при сильном дожде, тумане, снегопаде, граде и ледяном дожде. Такие ограничения соответствуют общемировой практике и действуют для всех аналогичных высотных объектов», — рассказал «Фонтанке» генеральный директор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов.
Мы показывали, как флаги размером с половину футбольного поля водружали на флагштоки в акватории Финского залива. Наблюдал за церемонией президент РФ Владимир Путин. Событие приурочили к датам учреждения каждого из них: 330 лет — триколору Петра Первого, 165 лет — флагу Российской империи, 100 лет — Красному знамени.