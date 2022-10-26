Поднять флаг. У парка 300-летия начинают ставить огромные мачты

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

На новом архипелаге у парка 300-летия работают подъемные краны. Это застройщик начинает ставить 175-метровые флагштоки, самые высокие в Европе.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на отсыпанных у Яхтенного моста гидротехнических сооружениях (ГТС) идет подготовка к установке огромных флагштоков, первые их секции уже видно с берега. Это самая заметная, но не самая содержательная часть строительства, которое, по словам застройщика АО «Зенит-Арена», ставит целью защиту береговой линии.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» неоднократно писала о проекте АО «Зенит-Арена» по строительству базы водных видов спорта и сопряженному с ним благоустройству пляжа на территории самого парка 300-летия. Впервые «лицом» его показали полтора года назад, когда три 50-метровых в диаметре сооружения «всплыли» в материалах общественных обсуждений по экологической стороне вопроса.

Фото: Проектная документация Поделиться Поделиться





Вскоре стало понятно, где именно они появятся. Называть — даже для краткости — эти ГТС намывными островами не позволяет фактическая сторона дела. «Гидротехнические сооружения ни в коем случае не являются намывными территориями, — говорит генеральный директор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов. — Термин «намыв» подразумевает извлечение донных грунтов при дноуглублении и перемещение их в намываемую зону. В данном случае дноуглубление не производилось и искусственные земельные участки не создавались. ГТС представляют собой погружаемые в грунт стенки из свай. Пространство между стенками заполнено песком, а на гидротехнических сооружениях устроят фундаменты павильонов, где разместится база водных видов спорта».



Фото: ПЗ к проектной документации Фото: Проектная документация Поделиться Поделиться





К тому моменту оформилась идеология: работы будут идти на земле и на воде. Три ГТС насыпят внутри шпунтового ограждения на расстоянии нескольких десятков метров от берега, каждый окружат щебневым откосом, свяжут с берегом пешеходным мостиком. Здесь появятся павильоны спортивной базы и три 175-метровых флагштока — самые высокие в Европе.

Фото: ПЗ к проектной документации Фото: ПЗ к проектной документации Фото: ПЗ к проектной документации Фото: ПЗ к проектной документации Фото: ПЗ к проектной документации Поделиться Поделиться







Сами гидротехнические работы начались еще в прошлом году. Тогда на забивание свай в акватории обратил внимание Росприроднадзор, который вынес предостережение и начал проверку, однако завершил ее после того, как застройщик продемонстрировал всю разрешительную документацию. Сейчас конструктив ГТС готов, и начинаются работы как раз по установке флагштоков. «Постепенно, с набором высоты, эти величественные конструкции увидят и жители Крестовского и Васильевского островов, — говорят в компании. — Весной 2023 года на самых высоких флагштоках Европы будут торжественно подняты флаги». «Фонтанка» писала, что диаметр основания составляет 3,8 метра, в основании — железобетонный фундамент с 64 буронабивными сваями. Внутри каждого флагштока, разумеется, служебная лестница.



Пресловутые общественные обсуждения прошли в интересном формате: экологический аспект касался именно берега, и в сопроводительных материалах подробно рассказывалось, какие породы рыб здесь живут и как именно строители намерены не допустить загрязнения окружающей среды. По сравнению с отбитым мегапроектом «Залив островов» нынешнее строительство кажется не таким серьезным вмешательством в ландшафт акватории. А вот высотная, орнитологическая часть в обсуждение фактически не вошла, хотя в присланных гражданами замечаниях фигурировал вопрос: каким образом предполагается избегать столкновения птиц с флагштоками?



Орнитолог Сергей Коузов подтвердил «Фонтанке, что в этом месте пролегают миграционные пути перелетных птиц. «И весной, и осенью эта линия идет вдоль берега и дальше, скажем так, по Невской низине, через окраины Петербурга, — говорит он. — Летит и «мелочь» (воробьинообразные), и крупные — утки, лебеди, в меньшей степени гуси. У них вполне распространена ночная миграция, а ночью с такой штукой столкнуться — только так. Летят невысоко, особенно здесь, рядом с местами миграционных стоянок. Не говоря о том, что три огромных полотнища распугивают птиц».



В «Зенит-Арене» подтверждают, что с общественностью обсуждали именно береговую часть, а эффект строительства самой базы оценивали в рамках государственной экологической экспертизы. Там иначе оценивают шансы на неудачную встречу с флагом: «Вреда для птиц экспертизой не установлено. Более того, птицы летят на высоте примерно 500 метров, высота флагштоков — 175 м. При этом зона строительства не попадает в маршруты перелета и стоянок птиц». Кроме того, в компании подчеркивают, что редких или тем более краснокнижных птиц здесь не зафиксировано, как и массовых стоянок.



«Зенит-Арена» подчеркивает, что сама по себе база водных видов спорта для их развития — это лишь один из аспектов работы. «Наш город находится на воде, но при этом инфраструктура по водным видам спорта здесь далеко не так хорошо развита, как хотелось бы, — говорят в компании. — И появление в акватории самого популярного пляжа города гидротехнических сооружений — прекрасная возможность использовать их для организации инфраструктуры для занятий водными видами спорта, при этом не занимая столь ценную площадь пляжа». На них построят павильоны базы водных видов спорта — споты для занятий сапсёрфингом, винд- и кайтсёрфингом — можно будет взять оборудование напрокат. Здесь же можно будет оставить свои вещи в камерах хранения.

«Другая цель — защитить берег от волнового воздействия, а пляж — от дальнейшего сильного размывания. «Последнее проведённое нами исследование показало, что высота бровки размыва сейчас составляет от 0,3 до 1 метра, и основная причина — ветровое волнение, — говорят в компании. — Исследование выполнено для нас ЗАО «Фирма УНИКОМ» в рамках раздела проекта «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» в 2020 году». Экологи, с которыми поговорил корреспондент, прокомментировать это не смогли: в рамках общественных обсуждений они не имели возможности ознакомиться с моделированием в части волнового воздействия. «Зенит-Арена» настаивает, что такое моделирование сделано. Оно проводилось институтом НИУ МГСУ и показало, что за период прогнозирования (8 лет) интенсивность размыва берега снизится примерно на 40%.



На самом пляже одновременно идут работы по благоустройству и строительству площадки ГТО со стороны «Питерлэнда». Должны появиться дорожки, навесы, кабинки для переодевания, туалеты, удобные спуски к воде, новый намывной песок.



Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Поделиться Поделиться







Ничего этого сейчас в парке 300-летия нет, что, по мысли чиновников, вообще не позволяет говорить о каком-либо официальном пляже в этом месте. И то, что более востребованного побережья в черте города во время жары нет, формальную сторону дела не меняет.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





По планам застройщика на территории пляжа появятся спортивные зоны (в том числе для маломобильных групп населения), деревянные навесы с качелями и кабинками для переодевания, детские площадки «Дино» и «Мамонт», детская площадка «Верфь», которая разработана в том числе и для детей с инвалидностью, интерактивный арт-объект «Песочные часы». Ну и площадка для сдачи нормативов ГТО со стороны «Питерлэнда». Закончить собираются в I квартале 2025 года, до тех пор отдельные участки пляжа будут закрывать для производства работ, но обещают открытую центральную часть пляжа в теплый сезон и доступ к воде круглый год.



Сейчас земельный участок береговой линии парка 300-летия передан «Зенит-Арене» по договору аренды, но после благоустройства он будет безвозмездно возвращен городу.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»