Росприроднадзор начал проверку из-за установки свай в Финском заливе у Парка 300-летия

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора организовало проверку из-за работающей техники в акватории Финского залива. Об этом 25 января «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росприроднадзоре по СЗФО отметили, что для работ на морских водах РФ необходимо положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня, а также решение о предоставлении водного объекта в пользование, которое оформляется в Невско-Ладожском бассейновом водном управлении.

Еще в конце прошлого года местные жители заподозрили вбивание свай в акватории Невской губы. На воде там заметили кран, опускающий стержни в грунт, а на берегу — другую спецтехнику с песком.

«В настоящий момент устанавливается, получено ли положительное заключение государственной экологической экспертизы на данный проект, а также оформлено ли право пользования водным объектом. После получения требуемой информации и изучения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение», — добавили там.



Вице-губернатор Николай Линченко в конце декабря 2021 года на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского по поводу установки свай в Финском заливе отвечал, что там по инициативе ПАО «Газпром» и АО «Зенит-Арена» планируется установить три флагштока. «По информации НЛБВУ, материалы для оформления права пользования водным объектом в целях строительства гидротехнических сооружений в акватории Невской губы Финского залива в районе парка в НЛБВУ не поступали», — говорится в ответе вице-губернатора.



Флагштоки устанавливают в рамках проектируемого объекта «База водных видов спорта в Приморском районе», который также предусматривает благоустройство береговой линии. «Фонтанка» подробно рассказывала, что собой представляет проект и как его планируют реализовать к маю 2023 года.

