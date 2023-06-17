Российский, императорский и советский. Все три — у парка 300-летия, а наблюдал Путин

Напротив парка 300-летия Петербурга на берегу Финского залива теперь развеваются три гигантских отечественных флага размером с половину футбольного поля. Их подняли на 175-метровые флагштоки — самые высокие в Европе, передает 17 июня корреспондент «Фонтанки».
Церемония прошла на глазах у десятков людей, отдыхающих на пляже. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин тоже наблюдал за подъемом, но с воды на яхте. Там отметили, что торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом на сцене большого амфитеатра Лахта Центра. Прозвучал Государственный гимн России.
«Возведение флагов приурочено к датам учреждения каждого из них: 330 лет — триколору Петра Первого, 165 лет — флагу Российской империи, 100 лет — Красному знамени. Проект реализован ПАО "Газпром", в его рамках также планируется обустроить береговую линию парка», — добавили в Кремле.
Кремль