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    Российский, императорский и советский. Все три — у парка 300-летия, а наблюдал Путин

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    Напротив парка 300-летия Петербурга на берегу Финского залива теперь развеваются три гигантских отечественных флага размером с половину футбольного поля. Их подняли на 175-метровые флагштоки — самые высокие в Европе, передает 17 июня корреспондент «Фонтанки».

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    Церемония прошла на глазах у десятков людей, отдыхающих на пляже. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин тоже наблюдал за подъемом, но с воды на яхте. Там отметили, что торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом на сцене большого амфитеатра Лахта Центра. Прозвучал Государственный гимн России.

    «Возведение флагов приурочено к датам учреждения каждого из них: 330 лет — триколору Петра Первого, 165 лет — флагу Российской империи, 100 лет — Красному знамени. Проект реализован ПАО "Газпром", в его рамках также планируется обустроить береговую линию парка», — добавили в Кремле.

    Кремль

    «Фонтанка» рассказывала о том, что напротив парка 300-летия на трех гидротехнических сооружениях начали устанавливать 175-метровые флагштоки. Это часть проекта по созданию базы водных видов спорта, который реализует «Зенит Арена», совмещенный с благоустройством пляжа и строительством на нем базы ГТО. Флаги должны быть подняты уже весной 2023 года, работы на пляже предполагается закончить в I квартале 2025 года.

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    Комментарии 25

    Гость17 Июн 2023 в 14:51
    Когда зенитареновцы уберут уродливые заборы и бытовки вокруг стадиона? Так изгадить территорию и виды на стадион - редкое бескультурье
    И не надо про "безопасность" - в городе сотни более людных мест, и ничего - обходятся без заборов.
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 14:50
    «До́роги — хлебушек и мука!..»
    До́роги — хлебушек и мука!
    Кушаем — дырку от кренделька.
    Да, на дороге теперь большой
    С коробом — страшно, страшней — с душой!
    Тыщи — в кубышку, товар — в камыш…
    Ну, а души-то не утаишь!

    6 июня 1918
    +1−0
    Гость17 Июн 2023 в 14:46
    Все мечтают увидеть не развивающийся флаг, а этих у.....ей на веревках.
    +0−0
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