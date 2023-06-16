В Белгородской области сработала ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа

На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа, сообщает 16 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Предварительно, пострадавших нет. По словам главы региона, оперативные службы уточняют последствия на земле.
Гладков также рассказал о предварительной оценке ущерба, нанесённого украинской артиллерией городу Шебекино. Напомним, 1 июня приграничные районы Белгородской области были атакованы со стороны Украины несколькими ДРГ. По оценкам Минобороны РФ, в нападении участвовали до 70 боевиков, 5 танков, 4 бронемашины, 7 пикапов и «КАМАЗ». Несколько дней продолжались массированные обстрелы.
«Разрушения зафиксированы в 113 многоквартирных домах и более чем в 700 частных жилых домовладениях. Сегодня здесь уже начали убирать улицы и дворы от осколков снарядов, разбитого стекла и мусора. Приступили и к восстановительным работам», — сообщает Гладков.
Оценили и масштаб разрушений в Новой Таволжанке — там, по данным губернатора, пострадали 4 многоквартирных и 462 частных жилых дома.
Сегодня также дважды сообщалось об атаках беспилотников на соседнюю Курскую область. «Фонтанка» писала об этом.
В селе Коренево беспилотник упал во дворе частного жилого дома, при падении он взорвался, ранен один человек.
А утром 16 июня в Курской области загорелся склад производства одеял и подушек. По данным МЧС России, площадь пожара была больше 2 тысяч квадратных метров. Спецслужбы проверяли версию о беспилотнике. К вечеру губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что она подтвердилась.