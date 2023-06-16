Второй раз за день Курскую область атакуют БПЛА

В Курской области беспилотник упал во дворе частного жилого дома, при падении он взорвался, сообщает 16 июня в своём официальном телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Глава области уточняет, что всё случилось в селе Коренево, а БПЛА идентифицирует как принадлежащий ВСУ.
«В результате взрыва один из местных жителей получил лёгкие осколочные ранения. Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался», — говорится в сообщении.
Также взрывом повреждены окна дома.
«Обязательно поможем владельцу всё восстановить», — пишет Старовойт.
Напомним, это второй похожий случай за сутки. Утром 16 июня в Курской области загорелся склад производства одеял и подушек. «Фонтанка» писала об этом. По данным МЧС России, площадь пожара была больше 2 тысяч квадратных метров. Спецслужбы проверяли версию о беспилотнике. К вечеру Роман Старовойт сообщил, что она подтвердилась.