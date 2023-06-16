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    Второй раз за день Курскую область атакуют БПЛА

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    4 комментария

    В Курской области беспилотник упал во дворе частного жилого дома, при падении он взорвался, сообщает 16 июня в своём официальном телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

    Глава области уточняет, что всё случилось в селе Коренево, а БПЛА идентифицирует как принадлежащий ВСУ.

    «В результате взрыва один из местных жителей получил лёгкие осколочные ранения. Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался», — говорится в сообщении.

    Также взрывом повреждены окна дома.

    «Обязательно поможем владельцу всё восстановить», — пишет Старовойт.

    Напомним, это второй похожий случай за сутки. Утром 16 июня в Курской области загорелся склад производства одеял и подушек. «Фонтанка» писала об этом. По данным МЧС России, площадь пожара была больше 2 тысяч квадратных метров. Спецслужбы проверяли версию о беспилотнике. К вечеру Роман Старовойт сообщил, что она подтвердилась.

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    БПЛАКурская область
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    Комментарии 4

    Гость16 Июн 2023 в 19:28
    вот если бы 6 кинжалов и 6 калибров вернулись домой сегодня
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 19:27
    Вот если бы полетели туда от куда были выпущены сегодня 6 калибров и 6 кинжалов!
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 19:26
    Новая Таволжанка - идет обстрел сообщает Белгородское МЧС.
    (тиктокеры уехали, и что-то там было о санитарной зоне)
    +0−0
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