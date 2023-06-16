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    Склад с подушками сгорел в Курской области. Возможно, из-за беспилотника

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    Склад производства одеял и подушек в Курской области загорелся утром 16 июня. Спецслужбы региона проверяют версию о беспилотнике.

    Как сообщает губернатор области Роман Старовойт, горели склад и административное здание. Сейчас огонь потушен, спасатели разбирают и проливают завалы. «Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника», — добавил Старовойт. В телеграм-каналах сообщалось, что беспилотник упал на склад, зацепившись за вышку связи.

    По данным МЧС России, площадь пожара заняла больше 2 тысяч квадратных метров.

    © Фонтанка.Ру

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