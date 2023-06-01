Минобороны РФ: В атаке на Белгородскую область 1 июня участвовало до 70 боевиков

В атаке на приграничные районы Белгородской области 1 июня участвовало до 70 боевиков, 5 танков, 4 бронемашины, 7 пикапов и «КамАЗ», сообщает в своём официальном телеграм-канале Минобороны РФ.
В сводке сказано, что за минувший день было четыре попытки прорыва на территорию Белгородской области со стороны Украины.
Около четырёх часов утра после часового артобстрела у пункта «Шебекино» «противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 боевиков предпринял попытку атаки». Ответным огнём «уничтожены боевая бронемашина и до десяти боевиков».
Другая группа из 15 боевиков попыталась пройти вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении Гатищево. «Украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией», — сообщает Минобороны РФ.
Третья группа из 20 боевиков и двух бронемашин выдвигалась по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке. «В ходе стрелкового боя... она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину», — уточняется в релизе.
В шесть утра была еще одна попытка прорыва.
«Всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «КамАЗ», сообщается в сводке. По ним был нанесен удар тяжелыми огнеметными системами и артиллерией. Уничтожены 12 боевиков, две боевые машины и пикап.
Затем по отступающим нанесла 9 ударов российская авиация.
«Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», один пикап», — подводит итог Минобороны РФ.
Добавим, 1 июня в Белгороде произошел взрыв на проезжей части улицы Щорса. Фонтанка писала об этом.
Пострадали два человека. Судя по обломкам, взорвался беспилотник, причем взрыв произошел недалеко от земли, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.