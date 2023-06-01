Минобороны РФ: В атаке на Белгородскую область 1 июня участвовало до 70 боевиков

В атаке на приграничные районы Белгородской области 1 июня участвовало до 70 боевиков, 5 танков, 4 бронемашины, 7 пикапов и «КамАЗ», сообщает в своём официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

В сводке сказано, что за минувший день было четыре попытки прорыва на территорию Белгородской области со стороны Украины.

Около четырёх часов утра после часового артобстрела у пункта «Шебекино» «противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 боевиков предпринял попытку атаки». Ответным огнём «уничтожены боевая бронемашина и до десяти боевиков».



Другая группа из 15 боевиков попыталась пройти вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении Гатищево. «Украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией», — сообщает Минобороны РФ.



Третья группа из 20 боевиков и двух бронемашин выдвигалась по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке. «В ходе стрелкового боя... она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину», — уточняется в релизе.

В шесть утра была еще одна попытка прорыва.



«Всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «КамАЗ», сообщается в сводке. По ним был нанесен удар тяжелыми огнеметными системами и артиллерией. Уничтожены 12 боевиков, две боевые машины и пикап.

Затем по отступающим нанесла 9 ударов российская авиация.



«Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», один пикап», — подводит итог Минобороны РФ.

