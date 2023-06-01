В Белгороде взрыв. Пострадали двое

Взрыв неизвестного устройства произошел вечером 1 июня в Белгороде. По данным СМИ, это случилось в районе Харьковской горы, сообщается что улица Щорса перекрыта у остановки «Луч».



Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что, по предварительной информации, на проезжую часть упал беспилотник. Два человека пострадали. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга был доставлен в больницу. Второй с легкими ушибами от госпитализации отказался. Повреждения получил один автомобиль.

