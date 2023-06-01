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    В Белгороде взрыв. Пострадали двое

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    7 комментариев

    Взрыв неизвестного устройства произошел вечером 1 июня в Белгороде. По данным СМИ, это случилось в районе Харьковской горы, сообщается что улица Щорса перекрыта у остановки «Луч».

    Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что, по предварительной информации, на проезжую часть упал беспилотник. Два человека пострадали. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга был доставлен в больницу. Второй с легкими ушибами от госпитализации отказался. Повреждения получил один автомобиль.

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    Сейчас на месте работают оперативные службы и следственная группа.

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    Комментарии 8

    Гость01 Июн 2023 в 17:29
    Бумера́нг — деревянная метательная палица. Некоторые виды обладают особой аэродинамической формой, которая позволяет повышать дальность броска и/или способствует возвращению к месту запуска.
    +1−0
    Нечипорук01 Июн 2023 в 17:28
    Ни с того, ни с сего, главное.
    +1−0
    26184725101 Июн 2023 в 17:28
    То, что украинцы активничают на Белгородском направлении - понятно.
    А у нас как дела обстоят?
    Бахмут-Артёмовск - всё.
    Что дальше?
    +0−0
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