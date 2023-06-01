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    Мэр Белгорода показал место, где произошел взрыв

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    11 комментариев

    В Белгороде взрыв произошел на проезжей части улицы Щорса в районе заправочной станции «Роснефть». Об этом в четверг, 1 июня, рассказал белгородский мэр Валентин Демидов, в своем Telegram-канале он показал кадры с места происшествия.

    Официальный канал мэра Белгорода ДЕМИДОВА

    «Предположительно, это [был] беспилотный летательный аппарат, который взорвался недалеко от земли», — говорится в посте градоначальника.

    Из-за взрыва пострадали два человека. Одного с подозрением на сотрясение головного мозга доставили в больницу. Второй от госпитализации отказался. Также поврежден автомобиль. «Сейчас управы проводят обход близлежащих домов и их обследование на предмет разрушений», — добавил Демидов.

    Взрыв в Белгороде произошел ближе к вечеру 1 июня. О произошедшем ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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    БелгородВзрыв

    Комментарии 11

    Гость01 Июн 2023 в 19:16
    Фонтанка вы трусливы, вы не опубликовали не одного моего комментария, грош вам цена!!!!!!;
    +0−0
    VKuser17419822101 Июн 2023 в 19:15
    Все по плану! Ура!
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 19:02
    А если бы мэр не показал?
    +0−0
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