Мэр Белгорода показал место, где произошел взрыв

В Белгороде взрыв произошел на проезжей части улицы Щорса в районе заправочной станции «Роснефть». Об этом в четверг, 1 июня, рассказал белгородский мэр Валентин Демидов, в своем Telegram-канале он показал кадры с места происшествия.
Официальный канал мэра Белгорода ДЕМИДОВА
«Предположительно, это [был] беспилотный летательный аппарат, который взорвался недалеко от земли», — говорится в посте градоначальника.
Из-за взрыва пострадали два человека. Одного с подозрением на сотрясение головного мозга доставили в больницу. Второй от госпитализации отказался. Также поврежден автомобиль. «Сейчас управы проводят обход близлежащих домов и их обследование на предмет разрушений», — добавил Демидов.
Взрыв в Белгороде произошел ближе к вечеру 1 июня. О произошедшем ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.