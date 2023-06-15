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    «Стать более прибыльным, более эффективным». В Кремле высказались о приватизации

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    Вопросы о приватизации «всегда на повестке», но не нужно разбазаривать государственное добро за бесценок. Об этом в четверг, 15 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

    «Главное — чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места», — сказал представитель Кремля журналистам.

    По словам пресс-секретаря главы государства, в экономическом блоке российского правительства многие поддерживают идею приватизации.

    «Приватизация — она всегда является конечным результатом. Может быть, за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасти», — отметил Дмитрий Песков.

    В начале апреля глава ВТБ Андрей Костин написал колонку для РБК. В ней он предложил перезапустить в России приватизацию.

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    КремльДмитрий ПесковПриватизация
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