«Стать более прибыльным, более эффективным». В Кремле высказались о приватизации

Вопросы о приватизации «всегда на повестке», но не нужно разбазаривать государственное добро за бесценок. Об этом в четверг, 15 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
«Главное — чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места», — сказал представитель Кремля журналистам.
По словам пресс-секретаря главы государства, в экономическом блоке российского правительства многие поддерживают идею приватизации.
«Приватизация — она всегда является конечным результатом. Может быть, за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасти», — отметил Дмитрий Песков.
В начале апреля глава ВТБ Андрей Костин написал колонку для РБК. В ней он предложил перезапустить в России приватизацию.