«Стать более прибыльным, более эффективным». В Кремле высказались о приватизации

Вопросы о приватизации «всегда на повестке», но не нужно разбазаривать государственное добро за бесценок. Об этом в четверг, 15 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Главное — чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места», — сказал представитель Кремля журналистам.

По словам пресс-секретаря главы государства, в экономическом блоке российского правительства многие поддерживают идею приватизации.