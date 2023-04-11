«Мы долго запрягали. Пора ехать». Глава ВТБ предложил перезапустить приватизацию

«Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации, более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга, перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов», — написал Костин.

Банкир и финансист считает, что новый этап приватизации мог бы обеспечить новую модель роста российской экономики.

В России следует перезапустить процесс приватизации. Такое предложение озвучил глава ВТБ Андрей Костин в своей колонке, появившейся 11 апреля на РБК .

Возобновление приватизации позволит привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, а также даст импульс «расшивке тех «узких мест», где в настоящее время очень востребована готовность брать на себя риски.

Также Костин определил еще один источник денег для экономики — средства Фонда национального благосостояния. «Слишком долго изымали деньги из экономики. Настало время их возвращать», — пишет автор.