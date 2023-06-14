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    Оранжереи Таврического, Lada и беспилотники. Что показывает Петербург на ПМЭФ

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    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    На стенде Петербурга в «Экспофоруме» представлен макет оранжерей Таврического сада после реконструкции. Рядом — привычные кронштадтские проекты и актуальные беспилотники.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», макет с шильдиком Газпрома демонстрирует, как после реконструкции будет выглядеть общественное пространство в Таврическом саду. Кроме тропической и других оранжерей там ожидается балетная школа, выставочный и концертный залы, ресторан, детский центр и другие объекты

    Запуск запланирован на середину 2025 года, но недавно сообщалось, что сроки передвинули на 2024-й. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте, он недавно получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. По концессионному соглашению с городом его реализует Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».

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    Кроме того, Петербург показывает новенькую Lada X-cross 5, которую АвтоВАЗ будет серийно собирать на бывшем заводе Nissan.

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    На стенде снова выставлены макеты будущих объектов «Острова фортов» в Кронштадте, различных судов (в том числе ОСК и «Нева Трэвел») и трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка.


    Из нового — системы радиоконтроля, а также беспилотники производства «Геоскан». «Фонтанка» рассказывала, что эта компания является одним из флагманов «беспилотной» промышленности в Петербурге, а в городе должен появиться отраслевой кластер.

    Кроме того, на стенде представлена зарядная станция для электромобилей.

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    За открывшимся 14 июня ПМЭФ-2023 «Фонтанка» наблюдает в режиме онлайн-трансляции. О том, какие подписания запланированы на форуме у Петербурга и что приготовили другие участники, — читайте на «Фонтанке».

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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