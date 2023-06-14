Оранжереи Таврического, Lada и беспилотники. Что показывает Петербург на ПМЭФ

На стенде Петербурга в «Экспофоруме» представлен макет оранжерей Таврического сада после реконструкции. Рядом — привычные кронштадтские проекты и актуальные беспилотники.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», макет с шильдиком Газпрома демонстрирует, как после реконструкции будет выглядеть общественное пространство в Таврическом саду. Кроме тропической и других оранжерей там ожидается балетная школа, выставочный и концертный залы, ресторан, детский центр и другие объекты
Запуск запланирован на середину 2025 года, но недавно сообщалось, что сроки передвинули на 2024-й. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте, он недавно получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. По концессионному соглашению с городом его реализует Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».
Кроме того, Петербург показывает новенькую Lada X-cross 5, которую АвтоВАЗ будет серийно собирать на бывшем заводе Nissan.
На стенде снова выставлены макеты будущих объектов «Острова фортов» в Кронштадте, различных судов (в том числе ОСК и «Нева Трэвел») и трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка.
Из нового — системы радиоконтроля, а также беспилотники производства «Геоскан». «Фонтанка» рассказывала, что эта компания является одним из флагманов «беспилотной» промышленности в Петербурге, а в городе должен появиться отраслевой кластер.
Кроме того, на стенде представлена зарядная станция для электромобилей.
За открывшимся 14 июня ПМЭФ-2023 «Фонтанка» наблюдает в режиме онлайн-трансляции. О том, какие подписания запланированы на форуме у Петербурга и что приготовили другие участники, — читайте на «Фонтанке».