Пятеро остаются в больницах после массовой аварии с грузовиком на Софийской

На пятый день после ДТП на Софийской, где «Ивеко» как кегли сносил машины, большинство пострадавших выписали из больниц. Двух человек, получивших наиболее серьёзные травмы, перевели из реанимации.



Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, 8 июня в НИИ Скорой помощи Джанелидзе лечение продолжают трое. Они в отделении сочетанной травмы в состоянии средней степени тяжести.



Ещё двое остаются пациентами горбольницы №26. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Ожидают, что в пятницу один уже пойдёт на выписку.

