Пятеро остаются в больницах после массовой аварии с грузовиком на Софийской

На пятый день после ДТП на Софийской, где «Ивеко» как кегли сносил машины, большинство пострадавших выписали из больниц. Двух человек, получивших наиболее серьёзные травмы, перевели из реанимации.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, 8 июня в НИИ Скорой помощи Джанелидзе лечение продолжают трое. Они в отделении сочетанной травмы в состоянии средней степени тяжести.
Ещё двое остаются пациентами горбольницы №26. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Ожидают, что в пятницу один уже пойдёт на выписку.
По данным комздрава, после аварии по четырём медучреждениям развезли 12 человек. Кроме названных, пострадавших принимали в Александровской и больнице имени Раухфуса. В последнюю поступили 16-летний мальчик и его сестра шести лет. Дети уже дома.
Авария случилась в девятом утра 3 июня на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы. Грузовой «Ивеко» протаранил попутный «Опель», а потом ещё десяток автомобилей на встречной полосе. «Фонтанка» показывала момент столкновения.
По версии следствия, водитель грузовика был в наркотическом опьянении. Суд арестовал его до 1 августа.