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    Пятеро остаются в больницах после массовой аварии с грузовиком на Софийской

    2006
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    На пятый день после ДТП на Софийской, где «Ивеко» как кегли сносил машины, большинство пострадавших выписали из больниц. Двух человек, получивших наиболее серьёзные травмы, перевели из реанимации.

    Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, 8 июня в НИИ Скорой помощи Джанелидзе лечение продолжают трое. Они в отделении сочетанной травмы в состоянии средней степени тяжести.

    Ещё двое остаются пациентами горбольницы №26. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Ожидают, что в пятницу один уже пойдёт на выписку.

    По данным комздрава, после аварии по четырём медучреждениям развезли 12 человек. Кроме названных, пострадавших принимали в Александровской и больнице имени Раухфуса. В последнюю поступили 16-летний мальчик и его сестра шести лет. Дети уже дома.

    Авария случилась в девятом утра 3 июня на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы. Грузовой «Ивеко» протаранил попутный «Опель», а потом ещё десяток автомобилей на встречной полосе. «Фонтанка» показывала момент столкновения.

    По версии следствия, водитель грузовика был в наркотическом опьянении. Суд арестовал его до 1 августа.

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    ДТП с грузовикомМассовая авария
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