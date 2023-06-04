Комздрав: после ДТП на Софийской двое пострадавших остаются в реанимации

Два пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации НИИ скорой помощи после аварии на Софийской улице. Один пострадавший переведен в отделение в состоянии средней степени тяжести, еще один выписан на амбулаторное лечение. Данные на утро 4 июня приводит городской комитет по здравоохранению.
Еще двое пациентов остаются в отделении сочетанной травмы в городской больнице
Два ребенка находятся в детской больнице имени Раухфуса. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что это брат и сестра. У
ДТП на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы произошло накануне около 08:40. «Фонтанка» показывала момент столкновения. Как сообщал комздрав, всего в больницы после аварии попали 12 человек.