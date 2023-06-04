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    Комздрав: после ДТП на Софийской двое пострадавших остаются в реанимации

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    Два пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации НИИ скорой помощи после аварии на Софийской улице. Один пострадавший переведен в отделение в состоянии средней степени тяжести, еще один выписан на амбулаторное лечение. Данные на утро 4 июня приводит городской комитет по здравоохранению.

    Еще двое пациентов остаются в отделении сочетанной травмы в городской больнице № 26. Они в состоянии средней степени тяжести.

    Два ребенка находятся в детской больнице имени Раухфуса. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что это брат и сестра. У 16-летнего мальчика и шестилетней девочки схожие травмы головы и ушибы. Родные детей, тоже пострадавшие в аварии, были госпитализированы в НИИ скорой помощи.

    ДТП на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы произошло накануне около 08:40. «Фонтанка» показывала момент столкновения. Как сообщал комздрав, всего в больницы после аварии попали 12 человек.

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