Комздрав: после ДТП на Софийской двое пострадавших остаются в реанимации

Два пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации НИИ скорой помощи после аварии на Софийской улице. Один пострадавший переведен в отделение в состоянии средней степени тяжести, еще один выписан на амбулаторное лечение. Данные на утро 4 июня приводит городской комитет по здравоохранению.



Еще двое пациентов остаются в отделении сочетанной травмы в городской больнице № 26 . Они в состоянии средней степени тяжести.

