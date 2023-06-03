После ДТП на Софийской в больницу имени Раухфуса попали брат и сестра. Их родные тоже в больнице

Пострадавшие в массовой аварии на Софийской улице дети — брат и сестра. Оба были доставлены в детскую больницу имени Раухфуса. Об этом «Фонтанке» стало известно днем 3 июня.
По нашим данным, дети оказались в стационаре в одиннадцатом часу утра. У 16-летнего мальчика и 6-летней девочки схожие травмы головы и ушибы. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное.
Родные детей, по данным «Фонтанки», также получили ранения в этом ДТП. Они находятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в тяжелом состоянии.
ДТП на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы произошло около 08:40. По предварительной информации, водитель грузового «Ивеко» выехал на встречную полосу движения. Грузовик смял несколько автомобилей.
Момент ДТП попал на видео. Тормозной путь после аварии прошел через всю площадь.
По данным комздрава, после массового столкновения в стационары были доставлены 16 человек.