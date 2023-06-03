После ДТП на Софийской в больницу имени Раухфуса попали брат и сестра. Их родные тоже в больнице

Пострадавшие в массовой аварии на Софийской улице дети — брат и сестра. Оба были доставлены в детскую больницу имени Раухфуса. Об этом «Фонтанке» стало известно днем 3 июня.



По нашим данным, дети оказались в стационаре в одиннадцатом часу утра. У 16-летнего мальчика и 6-летней девочки схожие травмы головы и ушибы. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное.



Родные детей, по данным «Фонтанки», также получили ранения в этом ДТП. Они находятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в тяжелом состоянии.

