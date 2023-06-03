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    Комздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на Софийской

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    После массовой аварии на Софийской улице в больницы Петербурга доставили 16 человек, сообщает 3 июня пресс-служба городского комитета по здравоохранению. Два ребенка госпитализированы в больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести.

    По данным ведомства, четверо попали в НИИ имени Джанелидзе — один в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом, один — в среднем. Двоих «тяжелых» увезли в больницу № 26, четверых «средних» — в Александровскую больницу.

    По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, выехавший на встречную полосу. В МВД сообщали о пострадавших детях 7 и 17 лет. «Фонтанка» показывала видео с места событий.

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