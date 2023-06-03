В массовом ДТП на Софийской пострадали 16 человек

Читатель «Фонтанки» Кирилл
Серьезная авария произошла субботним утром во Фрунзенском районе Петербурга. Столкнулись 12 машин, сообщает 3 июня пресс-служба городского управления МЧС.
Столкновение произошло у дома 52 по Софийской улице. Травмы получили 16 человек. Степень тяжести ранений не уточняется.
В ведомстве отмечают, что на месте происшествия работали 3 единицы техники.
По данным сервиса «Яндекс Карты», на месте столкновения скопилась пробка: движение затруднено по Софийской улице и по проспекту Славы.
По сообщению ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, столкновение произошло около 08:40. В ведомстве отмечают, что участников ДТП — шестеро, а пострадавших — семеро.
Среди получивших травмы есть 5-летний ребенок. Состояние двоих оценивается как тяжелое.
В данный момент по факту столкновения проводится проверка. Полиция устанавливает детали ЧП.