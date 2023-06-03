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    В массовом ДТП на Софийской пострадали 16 человек

    22017
    13 комментариев

    Читатель «Фонтанки» Кирилл

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    Серьезная авария произошла субботним утром во Фрунзенском районе Петербурга. Столкнулись 12 машин, сообщает 3 июня пресс-служба городского управления МЧС.

    Столкновение произошло у дома 52 по Софийской улице. Травмы получили 16 человек. Степень тяжести ранений не уточняется.

    В ведомстве отмечают, что на месте происшествия работали 3 единицы техники.

    По данным сервиса «Яндекс Карты», на месте столкновения скопилась пробка: движение затруднено по Софийской улице и по проспекту Славы.

    Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
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    По сообщению ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, столкновение произошло около 08:40. В ведомстве отмечают, что участников ДТП — шестеро, а пострадавших — семеро.

    Среди получивших травмы есть 5-летний ребенок. Состояние двоих оценивается как тяжелое.

    В данный момент по факту столкновения проводится проверка. Полиция устанавливает детали ЧП.

    Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

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    Комментарии 13

    Kezevo03 Июн 2023 в 10:52
    Как обычно, в хлам уставший перегруженый самосвал и в кабине тело к которому должны быть все толерантны.
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 10:52
    Софийская? По факту это Славы проспект, Гамбургская площадь. Тормоза однозначно, дооттормаживался на спуске груженный...Хотя какая теперь разница. Здоровья Всем
    +0−0
    Guddd-Head03 Июн 2023 в 10:28
    "Я видела это всё, самосвал груженный песком, снес эти машины как кегли и проехал спокойно еще через всю площадь, благо никого не задел. Думала может ему плохо за рулем стало, но он тут же выполз. Водитель кавказской национальности. Первыми приехали пожарные в течение 10 минут, скорые ехали очень очень долго"
    Из ВК
    +5−0
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