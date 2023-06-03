«Снес машины как кегли». Массовое ДТП на Софийской спровоцировал водитель грузовика

пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга

Грузовик оказался на полосе встречного движения при съезде с Невского путепровода. Об этом утром 3 июня сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, съехав с путепровода, грузовик оказался на встречной полосе и совершил столкновение с несколькими автомобилями. Пострадали люди. Установление обстоятельств субботней аварии находится на контроле у прокуратуры Фрунзенского района Петербурга.



Полицейский главк уточняет, что аварию спровоцировал 36-летний водитель «Ивеко». В ГУ МВД сообщают о двоих пострадавших детях, 7 и 17 лет. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. «Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента», — добавили в главке.



«Самосвал, груженный песком, снес эти машины как кегли и проехал спокойно еще через всю площадь, благо никого не задел. Думала, может, ему плохо за рулем стало, но он тут же выполз», — описывает произошедшее участница группы «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» Рина.



Другой участник группы, Александр, рассказывает, что его машину «обдало камнями». Мужчина предполагает, что у грузовика могли возникнуть проблемы с тормозами. «Перед ним машины на светофоре стояли, и он вырулил на встречку, чтобы всех не снести», — написал он, отметив, что в очереди находилось около 20 автомобилей.

