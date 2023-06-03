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    «Снес машины как кегли». Массовое ДТП на Софийской спровоцировал водитель грузовика

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    7 комментариев

    пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга

    Грузовик оказался на полосе встречного движения при съезде с Невского путепровода. Об этом утром 3 июня сообщает пресс-служба прокуратуры.

    По данным ведомства, съехав с путепровода, грузовик оказался на встречной полосе и совершил столкновение с несколькими автомобилями. Пострадали люди. Установление обстоятельств субботней аварии находится на контроле у прокуратуры Фрунзенского района Петербурга.

    Полицейский главк уточняет, что аварию спровоцировал 36-летний водитель «Ивеко». В ГУ МВД сообщают о двоих пострадавших детях, 7 и 17 лет. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. «Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента», — добавили в главке.

    «Самосвал, груженный песком, снес эти машины как кегли и проехал спокойно еще через всю площадь, благо никого не задел. Думала, может, ему плохо за рулем стало, но он тут же выполз», — описывает произошедшее участница группы «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» Рина.

    Другой участник группы, Александр, рассказывает, что его машину «обдало камнями». Мужчина предполагает, что у грузовика могли возникнуть проблемы с тормозами. «Перед ним машины на светофоре стояли, и он вырулил на встречку, чтобы всех не снести», — написал он, отметив, что в очереди находилось около 20 автомобилей.

    Напомним, что авария на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы произошла около 08:40. Данные о количестве участников и пострадавших у МЧС и полицейского главка разнятся. Первые говорят о 12 участниках и 16 пострадавших. ГУ МВД изначально заявляло о столкновении шести машин и семи раненых. Позднее в главке рассказали о 10 участниках ДТП.

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    Комментарии 7

    Гость03 Июн 2023 в 10:39
    Наверняка "скрытый патриот" или нанятый .
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 10:38
    Наверняка " скрытый патриот" или нанятый .
    +0−0
    СалуСлава03 Июн 2023 в 10:28
    А вот не удивлён.
    Если водила там ездил редко, то вполне мог перепутать полосу.
    Там это легко сделать.
    Дебильный перекрёсток.
    +0−2
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